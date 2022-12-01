شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الأمعاء.. منها الشعور بالإرهاق بدون سبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء هو مصطلح واسع يطلق على السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة، والتي تتكون من القولون والمستقيم، ويعتبر سرطان الأمعاء أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولكن يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الأمعاء المبكرة، بحسب ما نشر موقع " bowelcanceruk".

من المهم معرفة أن معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء. يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى أعراضًا مشابهة. ولكن إذا كان لديك أي من هذه الأشياء ، أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام ، فانتقل إلى طبيبك.قد تحتاج إلى زيارة طبيبك أكثر من مرة إذا لم تتحسن الأعراض.

قد تعني معرفة الأعراض والتعامل معها بأسرع وقت ممكن أنه إذا كنت مصابًا بسرطان الأمعاء، فقد يتم تشخيصه في وقت مبكر عندما يكون العلاج أسهل بكثير.

الأشخاص الذين يتم تشخيص سرطانهم في مرحلة مبكرة لديهم فرصة أكبر بكثير في العلاج الناجح من أولئك الذين أصبح سرطانهم منتشرًا بشكل أكبر.

أعراض سرطان الأمعاء

النزيف

هناك العديد من الأسباب المحتملة للنزيف في حركات الأمعاء (البراز) قد يأتي الدم الأحمر الفاتح من الأوعية الدموية المنتفخة (البواسير)، أو الزوائد اللحمية (أورام غير سرطانية). قد يكون أيضًا بسبب سرطان الأمعاء.

قد يأتي الدم الأحمر الداكن أو الأسود من الأمعاء أو المعدة. أخبر طبيبك عن أي نزيف حتى يتمكن من معرفة سبب ذلك.

تغير في عادة الأمعاء

أخبر طبيبك إذا لاحظت أي تغيرات مستمرة وغير مبررة في عادة الأمعاء، خاصة إذا كنت تعاني من نزيف قد يكون لديك براز أكثر مرونة وقد تحتاج إلى التبرز أكثر من المعتاد أو قد تشعر كما لو أنك لا تذهب إلى المرحاض كثيرًا بما يكفي ، أو أنك لا تفرغ أمعائك بالكامل.

فقدان الوزن

هذا أقل شيوعًا من بعض الأعراض الأخرى تحدث إلى طبيبك إذا كنت قد فقدت وزنك ولا تعرف السبب قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام إذا شعرت بالمرض أو الانتفاخ أو إذا كنت لا تشعر بالجوع.

التعب

قد يؤدي سرطان الأمعاء إلى نقص الحديد في الجسم، مما قد يؤدي إلى فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء). إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فمن المحتمل أن تشعر بالتعب الشديد وقد تبدو بشرتك شاحبة.

ألم أو نتوء

قد يكون لديك ألم أو كتلة في منطقة المعدة (البطن) أو ممر الظهر، لذا راجع طبيبك إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا كانت تؤثر على طريقة نومك أو تناولك للطعام.

انسداد الأمعاء

في بعض الأحيان، يمكن للورم أن يسد الأمعاء ، مما يسبب آلامًا شديدة مفاجئة في منطقة المعدة، والانتفاخ والشعور أو المرض وهذا ما يسمى انسداد الأمعاء. قد لا تتمكن أيضًا من إفراغ أمعائك أو إخراج الريح.

معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء، ولكن إذا كان لديك أي من هذه الأعراض أو إذا لم تكن الأمور على ما يرام ، فقم بزيارة طبيبك. قد تكون أعراضك ناجمة عن حالات شائعة أخرى يمكن أن يعالجها طبيبك مثل:

إمساك

إسهال

بواسير

شقوق الشرج

متلازمة القولون العصبي

مرض الرتج

مرض كرون

التهاب القولون التقرحي