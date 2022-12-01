رئيس لجنة كورونا: ارتفاع إصابات كورونا لمتحور أوميكرون وانخفاض الوفيات

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه على بعض الدول فى العالم ومنها مصر، فى الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر هناك زيادة أعداد فيروس كورونا، وذلك فى أوروبا، وباريس، وجنوب شرق آسيا، ومنطقة شرق المتوسط بنسبة 6% عن الأسبوع الذى قبله.

وقال، خلال مؤتمر الجمعية العلمية لمكافحة كورونا المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه على مستوى العالم بدأت أعداد وفيات كورونا تنخفض بنسبة 22%، موضحا، أن نسبة الوفيات كانت 3 وفيات فى أسبوع واحد فقط، موضحا، إننا مررنا بموجة كورونا فى شهر يونية الماضى، وكانت تعتبر الموجة السادسة من كورونا. وقال، إن بعض المحافظات شهدت ارتفاع فى إصابات كورونا فى الأسبوعين الماضيين، وهم الغربية والقليوبية وبورسعيد والبحر الأحمر، وجميعهم تلقوا العلاج وتعافوا تماما والمحافظة الوحيدة التى شهدت زيادة فى الوفيات هى الدقهلية، موضحا إنها زيادة زائفة لأن الإصابات كانت صفر وأصبحت حالة وفاة واحدة فقط.

وقال الدكتور حسام حسنى، إن 100% من حالات كورونا لمتحور اوميكرون، ولكن 55% من الحالات هى 2-BA.5 وهو سلالة فرعية من متحور أوميكرون، وهى الآن السلالة المهيمنة من كورونا على مستوى العالم، وأكثر المتحورات قابلية للانتقال حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.