شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة لدى الأطفال تؤثر سلباً على تركيزهم في المدرسة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن عند الأطفال تؤثر على صحة المخ وتؤثر أيضاً على الأداء الدراسى والتركيز، حيث وجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من زيادة الوزن، كان لديهم ترقق في الطبقة الخارجية من الدماغ بينما كانت المادة البيضاء متضررة في المناطق التي يرتبط فيها فصوص الدماغ، بحسب ما ذكر موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة سيمون كالتينهاوزر، زميل أبحاث ما بعد التخرج في الأشعة والتصوير الطبي الحيوي في كلية الطب الحيوي بجامعة ييل: "يجب رفع مستوى الوعي حول عواقب السمنة على صحة الدماغ إلى جانب العواقب الصحية الجسدية، خاصة وأن معدلات السمنة بين الأطفال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع".

بالنسبة للدراسة، نظر الباحثون في عدة أنواع من فحوصات الدماغ لدى أكثر من 5100 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات شاركوا في دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين (ABCD) المستمرة.

وكان 21٪ من هؤلاء يعانون من زيادة الوزن و 17.6٪ يعانون من السمنة.

كانت هناك إعاقات دماغية هيكلية ووظيفية لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مقارنة بالأطفال الذين لم يكونوا كذلك، ويمكن أن تسهم هذه التغييرات في ضعف الأداء الدراسي.

على وجه التحديد ، أظهر الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ترققًا في الطبقة الخارجية من الدماغ (القشرة) ، وقد ارتبط هذا بضعف مهارات الأداء التنفيذي ، مثل التخطيط والتلاعب بمهام متعددة.

والأكثر من ذلك ، أن سلامة المادة البيضاء في الدماغ كانت ضعيفة في الجسم الثفني (الذي يربط نصفي الكرة المخية) وفي المسارات داخل نصفي الكرة المخية التي تربط فصوص الدماغ عند الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت شبكات الدماغ المشاركة في صنع القرار القائم على المكافأة والتحكم في السلوكيات انخفاضًا في الاتصال لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وأظهرت الدراسة أن هذه الأنماط استمرت على مدى عامين.

قال كالتنهاوزر: "تقدم نتائجنا تفسيرًا محتملاً هامًا لدراسات أخرى تظهر أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم [BMI] لدى الأطفال مرتبط بضعف الأداء الإدراكي والتحصيل الأكاديمي". (مؤشر كتلة الجسم هو مقياس لدهون الجسم يأخذ الطول والوزن في الاعتبار.)

وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني يمكن أن يعوض بعض هذه التغييرات في الدماغ لكن هذا ممكن.

قال كالتنهاوزر: "مرونة الدماغ ، أو القدرة على إعادة تنظيم المسارات العصبية للأطفال ، عالية جدًا ، وهناك دليل في الدراسات على أن الأداء المعرفي قد يزداد بعد تدخلات إنقاص الوزن".

وقدم الباحثون نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية (RSNA) ، في شيكاغو.