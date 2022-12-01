شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ورق الجوافة لصحتك.. منها علاج الإسهال وخفض سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوراق الجوافة لها فوائد صحية عديدة، فهي غنية بفيتامين سي والحديد، ويمكن غلي ورق الجوافة ليستخدم كعلاج من الكحة أو الإسهال، علاوة على فوائد صحية أخرى، وتحتوي أوراق الجوافة على مادة البوليفينول الفريدة، وهي نوع من مضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد صحية لأوراق الجوافة، بحسب موقع "webmd".

تتضمن فوائد شرب أوراق الجوافة المغلية في الماء ما يلي:

علاج الإسهال

درس العلماء الاستخدام التقليدي لشاي أوراق الجوافة كعلاج مضاد للإسهال ووجدوا أدلة قوية تدعمه على وجه التحديد، لاحظت الدراسات المعملية أن الإسهال الناجم عن العدوى يزول بسرعة أكبر بعد تناول شاي أوراق الجوافة.

خفض سكر الدم

ثبت أن البوليفينول الموجود في أوراق الجوافة ينظم امتصاص الكربوهيدرات من الطعام هذا التأثير مفيد بشكل خاص لبعض مرضى السكري.

يمكن أن يساعد شرب شاي أوراق الجوافة بعد الوجبات على قمع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ولم يظهر أنه يتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية التي قد يتناولها مرضى السكري.

مضاد للميكروبات

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على مستخلصات أوراق الجوافة المختلفة ، بما في ذلك شاي أوراق الجوافة ، خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.

هناك العديد من المركبات في الأوراق التي قد تساهم في هذه الخصائص بما في ذلك مركبات الفلافونويد (مضادات الأكسدة) والأحماض (الجاليك والبيتولينيك).