شكرا لقرائتكم خبر عن يحسن صحة الجهاز التنفسى والهضمى.. تعرف على فوائد الزعتر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزعتر عشبة شجرية قوية ذات أوراق زائدة خضراء رمادية، ويضيف الزعتر نكهة فورية للطهى، لكن يمكن أن يقدم أيضًا فوائد صحية عند تناوله طازجًا أو جافًا، أو عند نقعه فى الماء وشربه، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الزعتر لصحتك، بحسب موقع "webmd".



الفوائد الصحية للزعتر الفوائد الصحية للزعتر توفر هذه العشبة العطرية أكثر من مجرد نكهة لوجباتك المفضلة في الواقع، ويُعرف زيت الزعتر الأساسي بقدرته على محاربة البكتيريا والفطريات، وقد استخدم أيضًا للحفاظ على الطعام.

يحتوى الزعتر أيضًا على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات التى تعزز الصحة الجيدة، كما أن الزعتر ملىء بفيتامين C لدعم المناعة ، والبوتاسيوم للخلايا السليمة، والمنجنيز لنمو العظام وتجلط الدم.

يمكن أن يوفر تناول الزعتر وشرب شاي الزعتر فوائد صحية أخرى مثل:

- تقليل الالتهاب

الثيمول، أحد الزيوت الرئيسية في الزعتر، يمكنه محاربة إنزيم الأكسدة الحلقية 2 ، أو COX-2 ، وهو إنزيم مسئول عن الالتهاب في الجسم.

- زيت آخر في الزعتر ، كارفاكرول ، له تأثير مماثل على السيتوكينات الالتهابية، وهي إشارات يستخدمها جسمك لزيادة الالتهاب. يمكن أن يساعد هذا الزيت في تقليلها.

- دعم الجهاز التنفسي

يعتبر الزعتر مفيد لصحة الجهاز التنفسي أيضًا، حيث أظهرت بعض الدراسات السريرية استخدامه في تهدئة السعال وتخفيف احتقان الصدر.

في حين أن الزعتر الطازج هو الأكثر فائدة لذلك، فإن زيوت الزعتر الأساسية المتوفرة في شاي الزعتر قد يكون لها بعض هذه الفوائد أيضًا.

- صحة الجهاز الهضمى

يمكنك أيضًا تناول الزعتر للمساعدة في حل مشاكل الجهاز الهضمي.

يحتوى الزعتر على خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على تقليل الجراثيم فى الطعام ويمكن أن يحسن الميكروبات المعوية وصحة الأمعاء بشكل عام.

يمكن أن تساعد هذه العشبة أيضًا في زيادة الشهية، ودعم وظائف الكبد الصحية، وزيادة طبقات مخاط المعدة الواقية في معدتك، ما يساعد على حماية بطانة المعدة من الحمض.





المكونات الغذائية للزعترالزعتر غني بفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامينات ب توفر حصة 100 جرام من أوراق الزعتر الطازجة 160 ملليجرامًا من فيتامين سي.

ويعتبر الزعتر أيضًا مصدرًا جيدًا لما يلي:

- المنجنيز

- المغنيسيوم

- الزنك

- البوتاسيوم

- الكالسيوم

- الحديد