أغذية بروبيوتيك صحية لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، فهي تساعد على تعزيز رحلة إنقاص الوزن و الحفاظ على الصحة الأمعاء بشكل أفضل. فيما يلي أفضل أطعمة بروبيوتيك لفقدان الوزن.

1. الزبادي

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بصرف النظر عن المساعدة في إنقاص الوزن، قد يساعد الزبادي أيضًا في تحسين صحة العظام والتحكم في ضغط الدم. لكن ضعي في اعتبارك أنه ليس كل أنواع الزبادي تحتوي على البروبيوتيك في بعض الحالات، يتم قتل البكتيريا الحية أثناء المعالجة. لذلك، تأكد من اختيار الزبادي ذي البكتريا الحية.

2. البطاطس الباردة

تعد البطاطس التي يتم غسلها وطهيها وتبريدها من أفضل مصادر البروبيوتيك، فهي تحتوي على نشا مقاوم مفيدة لصحة أمعائك وتعزز فقدان الوزن.

وتحتوي البطاطس على كربوهيدرات غير القابلة للهضم تزيد من حساسية الإنسولين.

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3. اللبن الرائب

يشبه اللبن الرائب الزبادي، وهو مصنوع من حليب البقر المخمر الذي يحتوي على الخميرة والبكتيريا، والحليب المخمر.

يخفف اللبن الرائب من مشاكل الجهاز الهضمي والحساسية.

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4. الموز الأخضر

الموز مصدر عالٍ للبروبيوتيك يساعد على تعزيز البكتيرية الصحية في أمعائك والتي تساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

يحتوي الموز الأخضر أيضاً على ألياف وفيتامينات ومعادن قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان والتي تعتبر رائعة لصحتك العامة.

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5. الشوكولاتة

تساعد الشوكولاتة في نمو بكتيريا الأمعاء الصحية أثناء مرورها عبر المعدة، مما يضمن امتصاصها في الأمعاء الدقيقة وإنقاص الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

6. الثوم

الثوم غني بالبروبيوتيك، ويساعد على تغذية البكتيريا الصحية في الأمعاء والحفاظ عليها. تحتوي هذه العشبة أيضًا على خصائص قوية معززة للبكتيريا والتي قد تؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك حرق الدهون الزائدة.

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7. خل التفاح

خل التفاح الخام وغير المصفى يحتوي على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في صحة الأمعاء. كما أنه مدر طبيعي للبول يساعد في فقدان الوزن المائي غير المرغوب فيه.

حاولي تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح مذابة في كوب من الماء أو امزجيها في تتبيلة السلطة.

الصورة من موقع freepik

7. ملفوف مخلل:

أثناء عملية التخمير، ينتج مخلل الملفوف حمض اللاكتيك الصحي لذلك، عندما يتم استهلاك هذا، فإن حمض اللاكتيك الموجود في مخلل الملفوف ينتج بكتيريا الأمعاء الصحية. مخلل الملفوف هو أفضل مكون طبيعي للبروبيوتيك.

8. الجبن النيئ:

الجبن النيئ الخام هو عنصر جيد آخر للبروبيوتيك، ومع ذلك، تذكري أن الجبن النيئ المصنوع حديثًا وغير المعالج سيساعد الجسم على إنتاج بكتيريا الأمعاء والبروبيوتيك، ويمكن أن يعزز إنتاج البكتيريا المعوية الصحية.

الصورة من موقع freepik

المصدر :webmd

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