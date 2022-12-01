شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن اتباع نظام غذائى أو دايت مع ممارسة الرياضة هي الطرق الوحيدة لإنقاص الوزن، لكن هناك طرق أخرى لفقدان الوزن لا تشمل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- تناول الطعام ببطء

هذا هو واحد من أكثر حيل فقدان الوزن التي يتم التقليل من شأنها إذا مضغت ببطء شديد ، واستغرقت وقتًا أطول لتناول جزء أصغر، فسوف تشعر بالشبع.

يدعم العلم حقيقة أنه إذا أكلت جزءًا صغيرًا لمدة 15-20 دقيقة ، فإن عقلك سيحصل على إشارة بأنه يشعر بالشبع.

2- ركز فقط على الطعام أثناء الأكل

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو الموبايل هو أمر غير صحي بأي حال من الأحوال ويجعلك لا تركز فى الطعام الذى تتناوله وقد تتناول كميات أكثر مما تحتاج.

3- ادخل الكثير من البروتين

البيض والدجاج والزبادي اليوناني هي بعض البروتينات التي يمكن أن تدرجها في نظامي الغذائي اليومي والبروتين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

4- قم بتضمين الأطعمة الليفية

يعد الجمع بين البروتين والألياف طريقة رائعة للبقاء ممتلئًا وتقليل الرغبة الشديدة فى الطعام، كما أنه سيحافظ على شكل أمعائك.

5- ضع الوجبات الخفيفة غير الصحية بعيدًا عن الأنظار

قم بتخزين ثلاجتك بمكونات صحية كل يومين تحضير الحمص والشوربة والجزر والخيار والبنجر، تناول السلطة الخضراء وحضر الصلصة الصحية في المنزل.

6- تجنب المشروبات السكرية

من الأفضل أن تختار من بين مجموعة متنوعة من المشروبات السكرية غير الصحية أو من الأفضل استبدالها بماء الليمون وماء جوز الهند في المنزل.

7- اشرب كوبين من الماء قبل الوجبة بعشرين دقيقة

شرب الماء قبل الأكل يمنع الإفراط في الطعام لأنك قد تشعر بالرغبة في التقيؤ إذا أكلت أكثر من اللازم.

8- النوم جيدا

نعلم جميعًا أهمية النوم جيدًا لذا خصص وقتًا غير قابل للتفاوض للنوم وتجنب وقت الشاشة قبله بـ 30 دقيقة على الأقل اقرأ كتابًا أو اكتب ، لكن لا تلمس الشاشة.