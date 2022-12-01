شكرا لقرائتكم خبر عن الجراحة والحمل أبرز أسباب الجلطات الوريدية.. أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بالجلطات في الأوردة بناء على العديد من الأسباب التي ربما تكون غير معروفة لدى الكثيرين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطات الوردية، وفقا لموقع “HEALTHLINE”،

ومنها:

- الجراحة، تعد من الأسباب المؤدية في بعض الأحيان للإصابة بالجلطات الوريديدة، والسبب الراحة في الفراش بعد الجراحة التي تتسبب في بطء تدفق الدم بالجسم، ولذا يجب عند الخضوع للعمليات الجراحية سؤال الطبيب عن الحركة لأنها تقلل فرص الإصابة بالجلطات الوردية.

-التهاب الأمعاء والقولون العصبي أو التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون ، جمعها أمراض مرتبطة بالمعدة وتزيد من فرص الإصابة بالجلطات في الأوردة، لأن هذه الأمراض تتسبب في الإصابة بجلطات الدم بسبب الجفاف أو التعب الشديد في الجسم، ولذا عليك العلاج الفوري لمثل هذه الأمراض.

- نقص فيتامين د يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطة في الأوردة، لذا عليك أخذ المكملات الغذائية التي تساهم في تعويض نقصه،وأيضا تناول الأطعمة الغنية به كالبيض، والتونة، والأجبان، مع التعرض لأشعة الشمس.

- زيادة الوزن تسبب في الضغط علي الأوردة في الجسم، ولذا يزداد فرص الإصابة بالجلطات في الأوردية، وخاصة في الخصر والحوض، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد.

- الحمل يعد من أسباب جلطات الأوردة، والسبب يرجع إلي ضغط الجنين علي الأوردة في الحوض والساقين، ولذا يجب على الحامل في حالة وجود تاريخ وراثي في العائلة للإصابة بالجلطات توخي الحذر والمتابعة مع الطبيب.