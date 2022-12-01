شكرا لقرائتكم خبر عن إمبريال كوليدج تجرى تجارب تبعث الأمل فى علاجات أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى علماء بريطانيون فى إمبريال كوليدج لندن، تجارب جديدة تعطي الأمل فى إيجاد علاج لأنفلونزا الطيور، حيث سيجرى العلماء تجاربهم على أدوية لعلاج أنفلونزا الطيور، وستُجرى التجارب في 150 مستشفى تابعًا لهيئة الصحة البريطانية NHS خلال العامين المقبلين وتختبر الأدوية على آلاف البريطانيين المصابين بالأنفلونزا.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية حذر الخبراء من أن حالات الأنفلونزا قد ترتفع هذا العام، حيث تراجعت المناعة ضد الفيروس بعد عامين من إغلاق كورونا

وستعمل تجربة REMAP-CAP البالغة 2.9 مليون جنيه إسترليني والتي تم إعدادها في الأصل للتصدي للوباء ، الآن مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR) لإجراء الاختبار.

وقد نجح هؤلاء العلماء من قبل في عام 2021 من اكتشاف أن عقار التهاب المفاصل يمكن أن يساعد في التخلص من خطر الوفاة بفيروس كورونا بأكثر من الثلث، لذا بدأ الأطباء في جميع أنحاء العالم باستخدام الدواء على الفور.

في حين أن العديد من المصابين بالأنفلونزا يتحسنون من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى علاج في المستشفى، إلا أنه يمكن أن يتسبب في إصابة البعض بمرض خطير وقد يهدد حياتهم.ولا يوجد دليل واضح حول العلاج الأفضل للحالات الشديدة.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تجربة من هذا النوع للأنفلونزا.

تم تصميم التجربة لتقديم إجابات سريعة باستخدام نهج سريع لاختبار علاجات متعددة في نفس الوقت على آلاف الأشخاص.

ستسمح طبيعة التجربة للفريق بالتأكد من إعطاء الأشخاص علاجات تظهر نتائج مشجعة في أسرع وقت ممكن.

قال البروفيسور أنتوني جوردون، كبير الباحثين في التجربة الجديدة ، من قسم الجراحة والسرطان في إمبريال كوليدج لندن: `` خلال الوباء ، كانت تجربتنا قادرة على الاستجابة بسرعة لفيروس جديد وساعد نهجنا في إنقاذ الأرواح.

وأضاف "الأنفلونزا معدية للغاية ويمكن أن تجعل الأطفال وكبار السن والضعفاء مرضى بشكل خطير في بعض الحالات.

هذا الشتاء ، قد نشهد المزيد من حالات الأنفلونزا أكثر من المعتاد حيث من المحتمل أن يعود الفيروس إلى الظهور بعد أن أبقت إجراءات الوباء مستوياته منخفضة.

تستمر التجربة لمدة عامين (في المقام الأول) ، وتهدف إلى تجنيد عدة آلاف من الأشخاص ، وستختبر علاجات متعددة.

وتشمل هذه العلاجات المضادة للفيروسات أوسيلتاميفير (المعروف أيضًا باسم تاميفلو) وبالوكسافير ، بالإضافة إلى المنشطات والأدوية المضادة للالتهابات التي ثبت أنها فعالة ضد كورونا.

ستكون التجربة مفتوحة للبالغين والأطفال والرضع الذين تزيد أعمارهم عن شهر واحد في المستشفى مصابين بالإنفلونزا الحادة.