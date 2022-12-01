شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العسل الخام قد يحسن نسبة السكر في الدم والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعطى العسل للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق علاجا مفيدا، فهو غني بمضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، والريبوفلافين، والكربوهيدرات، ومركبات الفلافونويد التي تعمل على تحسين الصحة العامة بعدة طرق.

ولكن الآن، اكتشفت دراسة جديدة أن العسل ، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، يمكنه التخفيف من مستويات سكر الدم وتنظيم الكوليسترول كذلك، واكتشف باحثون من جامعة تورنتو، المنشور في مجلة Nutrition Reviews ، الجانب المشرق من تناول العسل.

يمكن أن يفيد العسل صحة القلب والأوعية الدموية؟

العسل هو أحد المحليات القليلة الآمنة في العالم التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون أو لا تحتوي على نسبة دهون على الإطلاق، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ذلك داء السكري ومشاكل ارتفاع الكوليسترول، بالنسبة للدراسة ، أجرى الخبراء مراجعة منهجية وتحليل تلوي شمل 18 تجربة مضبوطة تضم أكثر من 1100 مشارك استمرت شهرين، اكتشفوا أن العسل له تأثير إيجابي على صحة القلب والأيض.

العسل الصافي ضد العسل المعالج

من ناحية، بينما استهلك المشاركون بشكل عام ملعقتين كبيرتين من العسل في اليوم، تم اكتشاف أن العسل الخام والعسل من زهرة واحدة كانا مسئولين عن العديد من الفوائد الصحية، لم يكن للعسل المصنع أي فوائد من هذا القبيل حيث كانت النتائج مفاجئة لأن العسل يحتوي على 80 % من السكر، وهو ما يعتبر تقليديًا غير صحي وغير مناسب لمرضى السكري بسبب الخوف من ارتفاع نسبة السكر في الدم، العسل عبارة عن تركيبة معقدة من البروتينات والأحماض العضوية والسكريات النادرة والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى التي تجعلها مجتمعة صحية.

لماذا العسل مفيد لمرضى السكر؟

بالحديث عن أفضل أنواع العسل واختياره لصحة القلب والسكري ، يؤكد الخبراء على تناول العسل الخام أو العسل من مصدر نباتي حيث يتم حفظهما من المواد الحافظة والسكريات المضافة وفعالية المعالجة الغذائية.

باختصار، يوصي الخبراء بتناول العسل في أكثر حالاته طبيعية - والحديث عن الكمية المثالية، ملعقة كبيرة أو اثنتين من العسل الخام جيدة بما يكفي للحصول على مستويات كافية من العناصر الغذائية للرفاهية، وبصرف النظر عن كون العسل مفيدًا لصحة القلب، فإن له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات التي تشفي الجروح وتريح من السعال أيضًا.