شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للتغلب على آلام المفاصل والتشنجات العضلية في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد الذهاب للأطباء مع حلول فصل الشتاء بسبب حالات آلام المفاصل وتيبس العضلات، فالتعرض لأشعة الشمس والاستحمام الدافئ قبل النوم والحفاظ على رطوبتك هي بعض الطرق لتخفيف الألم، ولذا فهذا يعني أنه خلال فصل الشتاء ، يتعرض البعض لتشنجات عضلية.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”، أن فصل الشتاء يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية لكبار السن، ويشارك الأطباء أنه في بداية أشهر البرد تزداد حالات آلام المفاصل وتشنج العضلات، خاصة بين كبار السن الذين يعانون من آلام مزمنة.

وقال الدكتور روهيت تشكور ، استشاري جراحة استبدال المفاصل وتنظير المفاصل أن معظم المسنين يشعرون بتفاقم آلام المفاصل وتيبسها خلال فصل الشتاء، وهذا يشمل الشعور بالألم في الإصابات القديمة ومواقع العمليات أيضا، ويقال إن هناك زيادة مطردة في عدد المرضى الذين يعانون من مثل هذه الشكاوى، ونتيجة للتغير في درجة الحرارة والطقس البارد ، هناك تيبس شديد في العضلات والبطانة، والمفاصل.

فخلال فصل الشتاء يقل تدفق الدم إلى المناطق المجاورة الأخرى من الجسم ، و عندما يحدث هذا ، يشعر الشخص بعدم الراحة والألم في تحريك المفاصل عالية الحركة مثل الركبتين والوركين والأصابع.

ووفقًا للدكتور راجافيندرا رامانجولو ، استشاري الطب التلطيفي وإعادة التأهيل ، الذي أشار أنه يحدث هذه المشاكل بسبب سماكة السوائل في الجسم، فتتكاثف سوائل المفاصل في ذلك الوقت وتتشنج العضلات، فآلام العضلات يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الاحتكاك مما يؤدي إلى الارتعاش، ويتم تشكيل وسيط التهابي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ومخاوف من آلام العضلات وآلام العضلات مما يؤدي إلى مزيد من احتكاك المفاصل.

وقدم التقرير أبرز النصائح لتخفيف مشاكل العظام والعضلات خلال فصل الشتاء، ومنها:

-التعرض لأشعة الشمس:

نصح الدكتور رامانجولو بأنه يجب على الشخص التعرض لأشعة الشمس أثناء النهار كلما أمكن ذلك لأنه يزيل "الصلابة" في الجسم.

-ترطيب الجسم:

من المهم أن تحافظ على رطوبتك، لا يشرب معظم الناس كمية كافية من الماء في موسم البرد ، وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى الشعور بآلام في المفاصل وتشنجات عضلية. يضمن شرب الكثير من السوائل حسن سير عمل المفاصل والعضلات.

-تناول بعض الأطعمة:

تناول الطعام الغني بالفيتامينات C و D و K وهذا يشمل السبانخ والملفوف والطماطم والبرتقال الذي يحتوي أيضًا على الكالسيوم والمعادن الأخرى ضروري لرفاهية العظام والمفاصل.

-تغيير نمط الحياة:

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل الاستحمام بماء ساخن قبل النوم أن تجعل الناس دافئًا، و أوصى الدكتور رامانجولو بشرب كوب من الحليب الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش لتحسين نومك.

"إذا تحسن النوم ، فإن معظم مشاكل آلام العضلات والتقلصات ستزول. إذا لم يكن النوم العميق جيدًا ، فستكون هناك حلقة مفرغة. في اليوم التالي ، في الصباح ، ستستيقظ مع مزيد من الأوجاع والآلام ".