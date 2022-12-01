شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى الغنى بالخضار والبقول يحمى الرجال من سرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بأكثر من الخمس، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وتم تضمين النساء أيضًا في البحث، لكن لم يتم الكشف عن أي صلة بين تناول الكثير من الأطعمة النباتية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وهو ما أرجع سببه العلماء إلى أن الرجال لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالمرض بشكل عام.

شملت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine نحو 79952 رجلاً و 93475 امرأة في سن الستين في الولايات المتحدة.

قال الباحث جيهي كيم، من جامعة كيونج هي بكوريا الجنوبية: "نتوقع أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار والحبوب الكاملة يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق قمع الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان".

بالنسبة للدراسة، سُئل الأشخاص عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة معينة من قائمة تضم أكثر من 180 عنصرًا كما سئلوا عن حجم حصة الطعام.

يمكن للناس وضع علامة على أنهم استهلكوا كل عنصر من المواد الغذائية "أبدًا أو نادرًا" حتى "مرتين أو أكثر في اليوم".

بالنسبة للمشروبات ، تراوحت الردود من "أبدًا أو نادرًا" إلى "أربع مرات أو أكثر في اليوم".

تم تصنيف المجموعات الغذائية على أنها أطعمة نباتية صحية (حبوب كاملة ، فواكه ، خضراوات ، زيوت نباتية ، مكسرات ، بقوليات مثل العدس والحمص ، الشاي والقهوة) ، أطعمة نباتية أقل صحة (حبوب مكررة ، عصائر فواكه ، بطاطس ، سكريات مضافة) والأطعمة الحيوانية (الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك أو المأكولات البحرية واللحوم).

توقع الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق قمع الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

نظرًا لأن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من النساء، فإننا نقترح أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير سبب ارتباط تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وليس النساء.