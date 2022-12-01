شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية للشفاء من الاكتئاب وتحسين الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطرابات النفسية منتشرة بشكل كبير في العالم، ويتم التعامل مع حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب بشكل مثالي من خلال مجموعة من تحسينات نمط الحياة جنبًا إلى جنب مع الاستشارة والعلاجات القائمة على الكلام وغيرها من أشكال العلاج، وفقا لما نشره موقع ontheline

وفيما يلي خمس طرق "طبيعية" حقيقية وفعالة للتعامل مع حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب

1 - ممارسة الرياضة البدنية

ممارسة الرياضة والنشاط من أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها من أجل رفاهيته، وتم توثيق فوائد الصحة العقلية للتمرين جيدًا ، ويمكن لبضع ساعات من النشاط البدني في الأسبوع أن تحدث فرقًا. والبقاء نشيطًا لا يعني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أربع مرات في الأسبوع أو التدريب لنصف ماراثون. حتى المشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعد في تصفية ذهنك وتقديم منظور جديد لموقف مرهق.

2 - ابق على اتصال واخرج أكثر

قد تكون الوحدة هي أزمة الصحة العامة التالية، والاتصال البشري أمر حيوي لرفاهيتنا. إنه يؤثر بشكل كبير على نظرتنا وهناك أدلة قوية تشير إلى أنه يمكن أن يؤثر على الصحة البدنية وحتى متوسط ​​العمر المتوقع ، والتواصل الاجتماعي هو بالتأكيد طريقة طبيعية لمعالجة حالات مثل الاكتئاب. مثل : الخروج أكثر مع الزوج أو الأطفال ، أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة ، أو إعادة الاتصال بالناس ، أو تكوين صداقات جديدة ، أو الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران ، أو حتى الدردشة معهم.

تم إثبات الفوائد الصحية العديدة للنوم الكافي باستمرار. من بينها انخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق ؛ وتحسين الذاكرة والانتباه والتعلم ؛ وانخفاض احتمالية الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب وحتى انخفاض الالتهاب المرتبط بالأمراض المزمنة.

لكل شخص طريقته الخاصة في التعامل مع ضغوط الحياة ، والمعروفة باسم آليات المواجهة أو سلوكيات المواجهة . في بعض الأحيان ، تكون هذه السلوكيات صحية ومفيدة لأنها تساعد في تقليل التوتر على المدى الطويل. تشمل الأمثلة ممارسة الرياضة ، وصيد الأسماك ، والذهاب في نزهة على الأقدام ، وتصفيف شعرك ، والخزاف في السقيفة ، أو اللحاق بزملائك وتناول فنجان من القهوة معهم.

يعد التحدث عن المخاوف والضغوط أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها. يمكن للفعل البسيط المتمثل في الحديث عن مصدر قلق أن يساعد في تحسين نظرة المرء.