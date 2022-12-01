شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة عند الأطفال.. أعراض مبكرة يجب الانتباه لها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس، ويمكن أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر ويسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال الصغار، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الحصبة عند الأطفال التي يجب الانتباه لها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والحصبة مرض يمكن الوقاية منه، حيث يمكن أن تساعد التدابير المناسبة والتطعيم بشكل كبير في منع العدوى.

علامات مبكرة للحصبة يجب ملاحظتها عند الأطفال

تظهر أعراض الحصبة عادة بعد 7-14 يومًا من الإصابة بالمرض تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

- سيلان الأنف

- سعال جاف

- العين الوردية (التهاب الملتحمة)

- حُمى

يظهر الطفح الجلدي المصاحب للحصبة من 3 إلى 5 أيام بعد الأعراض الأولى.

التطعيم هو مفتاح الحماية من العدوى الفيروسية

يمكن للقاحات أن تحمينا من الكثير من الأمراض في حين أنه قد لا يضمن الحماية ، فإنه بالتأكيد يمنع خطورة وخطر الموت.

عندما يتعلق الأمر بالحصبة، هناك نوعان من اللقاحات التي يمكن أن تحمي من الحصبة. وتشمل هذه: لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق (MMRV).

يُعطى لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عادةً على جرعتين، اللقاح الأول عند عمر 12 إلى 15 شهرًا تقريبًا ، والثاني عند حوالي 4 أو 5 سنوات من العمر.

يُعطى لقاح MMRV للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و 12 عامًا. يجب إعطاء الحقنة الأولى بين 12 و 15 شهرًا والثانية بين 4 و 6 سنوات.

تجنب مخالطة المصابين

الحصبة مرض شديد العدوى، مما يعني أنه يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر يمكن أن ينتشر عندما يسعل شخص مصاب بالحصبة أو يعطس أو يتحدث ويتنفس الشخص القريب منه نفس الهواء.

ومع ذلك ، تأكد من إبعاد أطفالك عن الأماكن المزدحمة ومنعهم من الاقتراب من شخص مصاب بالعدوى.

اتبع نظافة اليدين المناسبة وارتداء الأقنعة والقفازات عندما تكون بصحبة شخص مصاب.

على غرار كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد ، وهي أيضًا أمراض معدية ، يجب على الشخص اتخاذ تدابير وقائية ضد الحصبة. إن ارتداء أقنعة جيدة التجهيز ، واتباع النظافة الصحيحة لليدين ، والحفاظ على مسافة من الطرق هي طرق رائعة ليس فقط لزيادة مستويات الحماية الخاصة بك ، ولكن أيضًا للحفاظ على سلامة أطفالك.

متى تأخذ طفلك إلى الطبيب؟

من المهم التعرف على علامات الإصابة بالحصبة في الوقت المناسب وإلا فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

تشمل بعض أخطر عواقب الحصبة العمى والتهاب الدماغ (تورم الدماغ) والإسهال الحاد والجفاف المرتبط به والتهابات الأذن. يمكن أن تسبب الحصبة عادة عدوى في الرئتين مثل الالتهاب الرئوي ، مما قد يؤدي إلى ضيق في التنفس وألم في الصدر.