شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإجهاد قد يكون من أعراض ارتفاع ضغط الدم.. اعرف طرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد سمعنا جميعًا عن أشخاص يشكون من أن بعض الأشياء المسببة للضغط ترفع ضغط الدم لديهم، لكن دراسة كشفت عن احتمال آخر يتعارض تمامًا مع نظرية السبب والنتيجة السائدة لفترة طويلة.

ضغط دم مرتفع.. خلصت دراسة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعزز تطور السمات الشخصية لأنه يربط بين الدماغ والقلب.

ارتفاع ضغط الدم تؤثر بشكل كبير على مزاجنا وعمل القلب والدماغ، يخبر العديد من الأطباء مرضى ضغط الدم بالبدء في ممارسة اليوجا ممارسة الرياضة يسمى برانايام أو التحكم في التنفس.

يمكن إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة ، من خلال التمارين المنتظمة وتقليل الملح ، يمكن أن يقلل من العصبية ويمنع الناس من النقد الذاتي.

لقد أثبتت الدراسات المتعلقة بالطب حتى الآن أن هناك ارتباطًا راسخًا بين ارتفاع ضغط الدم والقلق والتوتر، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب تحديد ما يأتي أولاً: ارتفاع ضغط الدم أو المشاعر السلبية.

قال (الباحثون) مؤلفو (الدراسة) ، من جامعة شنغهاي جياو تونج: "يمكن للأفراد المصابين بالعُصابية أن يكونوا حساسين لانتقاد الآخرين ، وغالبًا ما ينتقدون أنفسهم ، ويمكن أن يصابوا بسهولة بالقلق ، والغضب ، والقلق ، والعداء، والاكتئاب، يُنظر إلى العصابية على أنها عامل مسبب رئيسي لاضطرابات القلق والمزاج.

يعاني الأفراد المصابون بالعُصابية في كثير من الأحيان من ضغوط نفسية عالية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

"الإدارة المناسبة لضغط الدم قد تقلل من العصبية واضطرابات المزاج التي تسبب العصابية وأمراض القلب والأوعية الدموية."

يقاس ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية (mmHg). تم إخبارك أن الرقم الأولي الذي تحصل عليه (غالبًا ما يكون أكبر) هو الضغط الانقباضي - وهو قياس تحصل عليه عندما يدفع القلب الدم للخارج، والضغط الانبساطي هو الضغط عندما يرتاح القلب بين الضربات.

تشير التقارير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يصل إلى 140/90 مم زئبق أو أعلى، فقد تسبب بعض العوامل النفسية ، مثل التوتر النفسي والقلق ، ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الودي. يزيد القلق والغضب والسعادة من ضغط الدم.

“إن دور ضغط الدم في الطب النفسي الجسدي يعني ضمنيًا أن ضغط الدم هو الرابط بين الدماغ والقلب ، وبالتالي قد يعزز تنمية سمات الشخصية.”

كيفية التحكم في ضغط الدم من خلال التغييرات الغذائية:ما هو نظام داش الغذائي؟

DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) هي خطة غذائية مرنة ومتوازنة تساعد على إنشاء نمط غذائي صحي للقلب مدى الحياة، ينشر الأطعمة التالية:

الفاكهة

خضراوات

كل الحبوب

الفول

المكسرات

البذور

البروتينات الخالية من الدهون

منتج ألبان قليل الدسم

زيوت الدهون غير المشبعة

في الوقت نفسه، يوصي هذا النظام الغذائي بالامتناع عن تناول الحلويات والمأكولات الشهية ؛ وإذا قلل المرء من تناول الصوديوم أو ملح الطعام في هذه العملية ، فقد يقدم نظام DASH الغذائي تأثيرًا أكثر وضوحًا.

نظام DASH الغذائي غني بالكالسيوم والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم - ومع ذلك ، يُعزى تأثير خفض ضغط الدم إلى عمل هذه العناصر الغذائية معًا في الجسم.