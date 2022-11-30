شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. بخاخات الكورتيزون ضرورية ولا تسبب مضاعفات ولا تؤدى للسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس الجمعية العلمية للشعب الهوائية، أن هناك سوء استخدام لموسعات الشعب بالبخاخات بدون كورتيزون، وتؤدى إلى نتائج سلبية واستخدامها بطريقة خاطئة يسبب مضاعفات على عضلة القلب إلى جانب أنها لا تؤدى لنتيجة فعالة.

وأضاف، لابد أن تحتوى البخاخات على موسعات للشعب بالإضافة إلى الكورتيزون، حيث إنها لا تسبب زيادة الوزن ولا تسبب أى مضاعفات على المريض مثل الكورتيزون الذى يؤخذ عن طريق الفم، وعلى المريض مضمضة الفم بعد استعمالها لتجنب الإصابة بفطر الكانديدا بالماء العادى، موضحا أن هناك علاجات بيولوجية لعلاج الحالات الصعبة من الحساسية لأن بعض الحالات الشديدة فى نسبة أقل من 5% وليس كل مريض يحتاج إلى العلاج البيولوجى.

جاء ذلك خلال مؤتمر تضمن 32 جلسة و 102 محاضرة شملت كل ما يمت بهذا التخصص، وبمشاركة 11 أستاذا من عدة دول بالعالم لاستعراض آخر الأبحاث في المجال باشتراك75 خبيرا مصريا، فى مجال الحساسية والسدة الرئوية والأورام وطرق علاج هذه الأمراض، كما يستعرض المؤتمر فيروس كورونا وأحدث العلاجات للسيطرة عليه.