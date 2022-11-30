شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البديل الرئيسي التالي لكورونا سيكون أكثر حدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أنه من المتوقع أن يكون البديل الرئيسي التالي لكورونا في العالم أكثر حدة من السلالات الخفيفة التي تهيمن حاليًا على العالم، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وظهرت سلالة أوميكرون شديدة العدوى منذ عام تقريبًا وارتفعت فروعها المتحولة إلى القمة في كل بلد تقريبًا في العالم إنها أكثر اعتدالًا بكثير من الإصدارات القديمة من الفيروس، ويعتقد العديد من الباحثين أنها تمثل نوعًا من اللعبة النهائية لتطور كورونا ، والتي مثل العديد من الفيروسات التي سبقتها تتحور لتصبح أكثر اعتدالًا حتى تتمكن من الانتشار بسهولة أكبر.

لكن الباحثين في جنوب إفريقيا يقولون إن الفيروس لا يزال لديه القدرة على أن يصبح أكثر فتكًا بعد فحص مريض بفيروس نقص المناعة البشرية كان يؤوي الفيروس لمدة نصف عام.

بمرور الوقت ، تطور الفيروس ليسبب المزيد من موت الخلايا واندماجها ، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب في الرئتين هذه التأثيرات تشبه إلى حد بعيد تلك الخاصة بسلالة كورونا الأقدم من سلالة أوميكرون.

وقال البروفيسور أليكس سيجال، عالم الفيروسات الذي قاد الدراسة، أن المريض الذي تمت دراسته هو أحد أطول الأشخاص الذين يعانون من أوميكرون، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه تطور لدى شخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.

لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة التخلص من العدوى بشكل كافٍ ، مما يسمح للفيروس بالتكاثر والتحول باستمرار في أجسامهم بمرور الوقت ، قبل أن ينتشر إلى الآخرين بتعديلاته الجديدة.

ومع ذلك ، فإن النتائج من جنوب إفريقيا لا تمثل سوى نظرية واحدة حول مستقبل انتشار فيروس كورونا والحماية المكتسبة من خلال التطعيم والإصابة السابقة تضع الولايات المتحدة - والعالم - في وضع أقوى لصد موجة قاتلة أخرى.

يأتي هذا الاكتشاف وسط تحذيرات من أن تفشي فيروس كورونا في الصين الذي لا يلين قد يؤدي إلى ظهور متغير جديد لديه القدرة على إعادة العالم إلى المربع الأول في معركته ضد الفيروس.

تم إجراء الدراسة الأخيرة من قبل باحثين من معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا ، والذي كان أول مختبر يختبر أوميكرون الأصلي ضد اللقاحات القديمة ويظهر أن السلالة أضعفت بشكل كبير آثارها.

نظر الباحثون في عينات الدم المنتظمة من مريض كورونا طويل الأمد المصاب بأوميكرون وقاموا بإجراء تسلسل العينات الفيروسية من دم المرضى بعد فترة وجيزة من تشخيصهم بكورونا، ثم في غضون الشهر الأول من التشخيص، ثم كل ثلاثة أشهر.

ودرسوا التغييرات في التركيب الجيني للفيروس ، وكذلك كيفية تصرف الخلايا البشرية المصابة.

مع مرور الوقت منذ التشخيص الأول، أصبح موت الخلايا أكثر تواتراً.

عندما أصيب المريض لأول مرة بأوميكرون ، مات حوالي 4% من الخلايا البشرية المصابة. كان هذا حوالي ثلث مستوى سلالة ووهان التي ظهرت لأول مرة في أواخر عام 2019 ، والتي قتلت حوالي 12 % من الخلايا المصابة.

في اليوم السادس بعد التشخيص ، تم اكتشاف موت أقل من 6% من الخلايا. بحلول اليوم العشرين ، ارتفع هذا المعدل إلى ما يقرب من 7%.

ارتفع معدل موت الخلايا ، الذي يمثل كيفية تغير شدة المرض ، مرة أخرى إلى ما يقرب من 10 % في اليوم 190 ، وهو نفس معدل سلالة ووهان الأصلية تقريبًا.

قال الدكتور سيجال: "الأمر ليس بالأمر السهل لأن الفيروس المبكر كان موهنًا. ومع ذلك ، من خلال العلامات التي قمنا بقياسها ، أصبحت أقل ضعفا ، مما يدل على أن التطور طويل المدى لا يؤدي دائمًا إلى إضعاف الفيروس، لذلك ، فإن المتغير الرئيسي التالي، إذا حدث ، قد لا يكون بالضرورة خفيفًا مثل أوميكرون."

يؤدي مرض كورونا إلى موت الخلايا ، مما يتسبب في تأثيرات التهابية منتظمة.

جاء هذا الاكتشاف بمثابة صدمة للباحثين ، الذين افترضوا أن سلالات كورونا ستصبح أقل ضراوة وعدوى بمرور الوقت بالحكم على الاعتدال النسبي للأوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة.