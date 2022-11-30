شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية سهلة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هي حالة شائعة تسبب الكثير من المشكلات للأشخاص الذين يعانون منها، حيث يصبح التحكم فيها مهمة كبيرة، عندما يصبح الضغط مرتفعًا جدًا لفترة طويلة، فإنه يمدد الشرايين ويتلفها.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وفقا لموقع " healthline"، فإن قوة ضغط الدم على جدران الشرايين تكون عالية جدًا ويجب على القلب الضعيف أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

ما مقدار ضغط الدم الطبيعي؟

تقاس بالمليمترات من الزئبق ملم زئبق، فإن قراءة ضغط الدم التي تبلغ 120/80 زئبق أو أعلى قليلاً تعتبر طبيعية من قبل الأطباء.

الكلية الأمريكية لأمراض القلب يقسم ضغط الدم إلى أربع فئات عامة:

عادي: ضغط الدم 120/80 مم (طول الحافة الطويلة لبطاقة الائتمان تقريبًا) زئبق أو أقل.

ارتفاع ضغط الدم: يتراوح الرقم العلوي بين 120-129 ملم (حوالي 5.08 بوصة) زئبق والرقم السفلي أقل من 80 ملم زئبق وليس أعلى.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: يتراوح الرقم الأعلى بين 130-139 ملم زئبق أو الرقم السفلي بين 80-89 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية: الرقم العلوي 140 ملم زئبق أو أعلى أو الرقم السفلي 90 ملم زئبق أو أعلى.

يعتبر ضغط الدم الأعلى من 180/120 ملم زئبق حالة طارئة أو أزمة ارتفاع ضغط الدم، اطلب المساعدة الطبية الطارئة لأي شخص لديه أرقام ضغط الدم هذه.

كيف تنظم مستويات ضغط الدم؟

بحسب الجمعية القلب الأمريكية، أكثر من ثلث جميع البالغين في الولايات المتحدة، أي أقل من نصف الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يخضعون للسيطرة، ومع ذلك ، يمكن أن تساعدك العديد من الطرق الطبيعية على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي:

التمرين المنتظم

يساعد النشاط البدني والتدريبات على الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية. وصحيحة، تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وإدارة وزنك وتقوية القلب وتقليل مستويات التوتر.

يوصي الخبراء بما لا يقل عن 100 دقيقة (حوالي ساعة ونصف الساعة) من التمارين ذات الكثافة المتوسطة إلى العالية كل أسبوع ، بما في ذلك المشي والركض والسباحة.

أيضا ، تمارين القلب مثل التمارين الرياضية ،زومبا، بيلاتيس ، إلخ. تساعدك على الالتزام بروتين معين وتحفزك على النهوض والتحرك.

تقليل تناول الصوديوم

الملح هو عدو القلب، قد يكون تناول الكثير من الملح خطيرًا على المدى الطويل. تقدر جمعية القلب الأمريكية أن المواطن الأمريكي العادي يأكل في الغالب 3500 مجم (حوالي وزن فلس واحد) من الصوديوم كل يوم ، في حين أن المدخول الموصى به هو 2300 مجم فقط ، وحتى أقل من 1500 مجم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

من المهم جدًا تقليل استهلاك الصوديوم عن طريق عدم إضافة ملح إضافي ، وقراءة الملصقات الغذائية في الجزء الخلفي من العبوات ، وعدم تناول الأطعمة المصنعة أو المعبأة مسبقًا ، وإيجاد بدائل للملح مثل الثوم والأعشاب والتوابل الأخرى.

تناول نظام غذائي مليء بالبوتاسيوم

البوتاسيوم من أفضل المعادن لتعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم. كما أنه يقلل من تأثير الملح ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبوتاسيوم مثل الفواكه ، بما في ذلك الموز والطماطم والأفوكادو والحليب والزبادي والسلمون والفاصوليا الخضراء والمكسرات والبذور والبطاطس ، إلخ ، استمر في فحص مستويات البوتاسيوم بانتظام ولا تأكل كثيرًا إذا كنت تعاني من مرض في الكلى.

الحد من التوتر

الإجهاد هو جزء كبير من حياتنا - سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية لا يمكن الهروب منه، يقول خبراء الصحة أن زيادة التوتر تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستويات ضغط الدم، وإذا أصبح التوتر سمة مزمنة ، فيمكن أن يعرضك لخطر المشاكل الصحية طويلة المدى.

يزيد التوتر أيضًا من مستويات ضغط الدم إذا كانت آليات التأقلم لديك تتضمن تناول طعام غير صحي أو شرب الكحول أو التدخين.

في حين أنه من المستحيل التخلص من جميع الضغوطات في حياتك ، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل معها بشكل أكثر صحة، حاول تجنب المحفزات ، ومارس التأمل اليقظ ، وتعلم الاسترخاء لتقليل التوتر في حياتك.