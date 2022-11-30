شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آثار جانبية سلبية.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الكثير من السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر عنصر شائع جدًا يستخدم في الكثير من الأطباق تقريبًا، ليس فقط كمُحلي للمشروبات أو الحلويات، يستخدم السكر أيضًا لتحسين لون وطعم العديد من الأطباق القارية أيضًا، لكن ، هل تعلم أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤثر على صحتك بعدة طرق سلبية؟ نعم سمعت ذلك جيدا.

تأتي هذه الحبيبات البيضاء الصغيرة مليئة ببعض الآثار الجانبية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا. في هذه المقالة، نلقي نظرة على بعض الآثار الجانبية الشائعة لإضافة السكر المفرط إلى نظامك الغذائي وفقا لموقع "

الآثار الجانبية للسكر

يجب استهلاك كل شيء بكميات محدودة، عندما تستهلك كمية زائدة من أي شيء ، لا بد أن تعاني من آثار جانبية، فيما يلي قائمة بالآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن الاستهلاك المفرط للسكر ، تحقق من القائمة الكاملة وتأكد من عدم تفويت أي من العلامات لأنها يمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم الاعتناء بها:

أمراض القلب

يمكن أن يتسبب الكثير من السكر في نمو خلايا العضلات حول الشرايين بشكل أسرع من المعتاد ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض ارتفاع ضغط الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر شائع جدًا للإصابة بأمراض القلب.

يزيد من مستويات الكوليسترول

أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يكون له تأثير مباشر على إنتاج الكوليسترول غير الصحي، يعتبر السكر عنصرًا غذائيًا يمكنه خفض مستويات الكوليسترول الصحية بشكل خطير.

مرتبط بمرض الزهايمر

يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر أيضًا بمرض الزهايمر، هذه حالة صحية خطيرة تتضرر فيها قدرة الدماغ على معالجة الجلوكوز.

يحفز الكبد على تخزين كمية أكبر من الدهون

يُعرف النظام الغذائي الغني بالسكر بأنه يحفز الكبد على تخزين كمية أكبر من الدهون، هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

زيادة الوزن

السكر هو مساهم رئيسي في السمنة أو زيادة الوزن. يرتبط استهلاك الفركتوز بزيادة جوع الفرد ورغبته في الطعام أكثر من الجلوكوز.

تسبب مشاكل الجلد

الكثير من السكر في نظامك الغذائي يمكن أن يضر بصحة بشرتك ، ويسبب حب الشباب ويحفز دورة الشيخوخة، وفقًا للدراسات ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى إفراز مفرط للأندروجين ، يليه إنتاج الزيت، والالتهابات.

داء السكري من النوع 2

تم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بالسمنة ، وهي عامل خطر رئيسي رئيسي لظهور مرض السكري، يحدث هذا لسبب علمي - مقاومة الأنسولين تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومن ثم زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

علامات تدل على أن استهلاكك للسكر مرتفع

ماذا يحدث عندما تأكل الكثير من السكر أصبح الآن معروفًا لكم جميعًا، حان الوقت الآن لتعرف الأعراض التي قد ينتجها جسمك عندما تستهلك السكر بشكل مفرط:

صحة الجلد السيئة

ارتفاع ضغط الدم المستمر

زيادة الوزن غير المبررة

الجوع المفرط

التعب أو التعب

كم من السكر هو الكثير؟

يوصي الخبراء بأن يستهلك الشخص البالغ 30 جرامًا من السكر (ما يعادل 7 مكعبات سكر تقريبًا) يوميًا. ومع ذلك ، هذا فقط لأولئك الذين ليس لديهم حالة صحية أساسية. في حال كنت تتناول دواء ، أو تم تشخيص حالتك الصحية ، تأكد من الاتصال بالطبيب على الفور.