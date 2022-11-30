شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يقلل الإجهاد من مناعتك بمرور الوقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للتوتر المزمن عواقب صحية خطيرة، في حين أن معظمنا يعتبر الإجهاد ظاهرة نفسية ولكن ما نفقد الاعتراف به هو أن التوتر جسدي بقدر ما هو نفسي.

وفقا لموقع " timesnownews "، الإجهاد هو دفاع الجسم الطبيعي ضد أي نوع من أنواع الخطر، فهو يساعد الجسم على مواجهة أي موقف سواء بمكافحته أو بالطيران منه، عادة ما تنتج الاستجابة عن طريق بعض الهرمونات التي تجعلنا مستعدين لمواجهة أي تهديد.

يبدأ الإجهاد بسبب الضغوطات ويمكن أن تكون داخلية أو خارجية، بينما يركز الناس في الغالب على محاولة تصحيح الآثار المباشرة للتوتر، من المهم معرفة أنه إذا استمرت الضغوطات على مدى فترة من الزمن، فقد تؤدي إلى تأثيرات سلوكية وفسيولوجية وعاطفية ومعرفية طويلة المدى.

مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح تأثيرات التوتر أيضًا ضغوطًا على المدى الطويل، ومن ثم ، يمكن أن يتحول التوتر بسهولة إلى حلقة من الضيق.

كيف يستمر التوتر في التراكم

يمكن أن يبدأ الإجهاد من خلال مجموعة واسعة من الضغوطات مثل التغيرات المفاجئة في الحياة ، والمواد الكيميائية ، والأمراض ، والعواطف ، والبيئية ، والرهاب ، وغيرها.

يمكن أن تكون التأثيرات الفورية للتوتر تغيرات سلوكية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين ، والتغيرات الفسيولوجية مثل زيادة معدل ضربات القلب ، وتوتر العضلات ، والعاطفية مثل الغضب ، والغضب ، والقلق ، والإدراك مثل انخفاض التركيز في المهمة التي قد يقوم بها المرء.

إذا تم التعامل مع الضغوطات بشكل جيد في هذه المرحلة ، فلن تكون آثارها طويلة الأمد ولكن إذا استمرت الضغوطات على مدى فترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب صحية طويلة المدى مثل الاضطرابات السلوكية مثل السمنة وإدمان الكحول والفسيولوجية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب النفسية مثل القلق والاكتئاب والاضطرابات المعرفية مثل فقدان الذاكرة أو مشاكل النوم.

مراحل دورة الإجهاد

حدد الخبراء حدد 3 مراحل في دورة الإجهاد

مرحلة المقاومة :

إذا استمرت الضغوطات، سيطور الجسم مقاومة مزمنة لتأثيراته، خلال هذه المرحلة ، يقوم الجسم بإفراز هرمونات مزمنة مثل الكورتيزول التي تساعد الجسم على التكيف مع هذه الضغوطات بشكل فعال، ومع ذلك ، ستبقى هذه الهرمونات في الدم على مدار فترة وسيؤدي نشاطها المتزايد إلى إبقاء الجسم في حالة القتال أو الهروب حتى عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

مرحلة الإرهاق :

في هذه المرحلة ، تكون قدرة جسمك على الاستجابة للضغوط المستمرة القديمة والجديدة ضعيفة بشكل خطير. في هذه المرحلة ، قد يصبح الشخص أكثر عرضة للعدوى والاضطرابات الناجمة عن الهرمونات. يمكن أن يصبح الشخص أيضًا عرضة للإصابة بالسرطان.

الإجهاد وانخفاض المناعة

تشير الدراسات إلى أن الكورتيزول الذي يتم إطلاقه لجعل أجسامنا تتكيف مع الضغوطات غالبًا ما تكسر البروتين لإنتاج المزيد من الجلوكوز (وقود الجسم).

إذا كان هناك نقص في البروتين في الجسم على مدى فترة ، فإن حياة ونمو خلايا الدم البيضاء سوف تتأثر، وبالتالي ، ستنخفض قدرة الجسم الطبيعية على محاربة العدوى ومع كل مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه ، ستنخفض.

خلال مرحلة الإرهاق ، من المرجح أن يعاني الشخص من التهابات مزمنة كان من الممكن أن يقاومها الجسم بسهولة في وقت سابق.