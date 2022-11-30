شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الشاى وتناول الخضراوات والفاكهة يبطئان من فقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول المزيد من مركبات الفلافونول ومضادات الأكسدة الموجودة فى العديد من الخضراوات والفواكه والشاى قد يبطئ من معدل فقدان الذاكرة، بحسب ما نشر موقع CNN الأمريكى.

وانخفضت النتيجة المعرفية للأشخاص فى الدراسة للذين تناولوا مركبات الفلافونول بمقدار 0.4 وحدة فى كل عقد من العمر بشكل أبطأ من أولئك الذين تناولوا أقل عدد من مركبات الفلافونول.

وجاءت النتائج حتى بعد ضبط العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة، مثل العمر والجنس والتدخين، وفقًا للدراسة التى نُشرت مؤخرًا فى مجلة Neurology، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور توماس هولاند، مدرس في قسم الطب الباطنى فى المركز الطبى بجامعة راش فى شيكاغو، فى بيان: "من المثير أن تظهر دراستنا أن اتخاذ خيارات نظام غذائى معين قد يؤدى إلى معدل أبطأ من التدهور المعرفى".

وأوضح الدكتور ديفيد كاتز، المتخصص فى الطب الوقائى وطب نمط الحياة والتغذية الذى لم يشارك فى الدراسة، أن الفلافونول مادة واقية للخلايا، ما يعنى أنها تحمى الخلايا، بما فى ذلك الخلايا العصبية، لذا فمن المعقول أن يكون هناك تأثير مباشر على الإدراك.

ويحتوى البصل على أعلى مستويات من الكيرسيتين، وهو أحد أكثر مركبات الفلافونول شيوعًا.

وأظهرت مركبات الفلافونول، وهو نوع من الفلافونويد، فى بعض الدراسات التى أجريت على الحيوانات والبشر قدرتها على تقليل الالتهاب، وهو سبب رئيسى للأمراض المزمنة، كما أنها مصادر غنية بمضادات الأكسدة.

وتحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة -جزيئات غير مستقرة للغاية تتشكل بشكل طبيعي عند ممارسة الرياضة وعندما يحول جسمك الطعام إلى طاقة-

وأظهر أحد أكثر مركبات الفلافونول شيوعًا، وهو الكيرسيتين، نتائج واعدة فى الحد من ظهور سرطان القولون والمستقيم وأنواع السرطان الأخرى، وفقًا للدراسات.

ومن المصادر الجيدة للكايمبفيرول البصل والتوت، ولكن أغنى المصادر النباتية هي السبانخ واللفت والخضراوات الورقية الأخرى، وكذلك الأعشاب مثل الثوم والشبت.

وتحتوى السبانخ والفراولة على مستويات عالية من الميريستين، لكن العسل والعنب والفواكه الأخرى والتوت والخضراوات والمكسرات والشاى هى أيضًا مصادر جيدة.

قد تحمي المجموعة الأخيرة من مركبات الفلافونول ، وهي isorhamnetin ، من أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية بالإضافة إلى فوائدها المضادة للأورام والالتهابات. والمصادر الجيدة للإيزورهامنتين هي الكمثرى وزيت الزيتون والنبيذ وصلصة الطماطم.