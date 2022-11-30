شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين K1 يقلل مخاطر كسور العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا ​​فى السن تصبح عظامنا أضعف، ما يجعلنا نصاب بالكسور، ووفقا للتقرير المنشور على موقع thehealthsite فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين k1 يمكنه تقليل مخاطر الإصابة بكسور العظام.

واقترحت الدراسة الجديدة أن تناول كميات أكبر من فيتامين K1 يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام، خاصة كسور الورك، لدى كبار السن، وأجرى معهد أبحاث التغذية والابتكار الصحى بجامعة إديث كوان الدراسة بالتعاون مع جامعة أستراليا الغربية.

ووجدت الدراسة، الى شملت ما يقرب من 1400 امرأة أسترالية مسنة، أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين K1 يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأى كسر بنسبة 31% مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من 60 ميكرو جرامًا فى اليوم فيتامين K الموصى به حاليًا.

وفيما يلى بعض الأطعمة الغنية بفيتامين K1 التى يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى اليومى..

الكرنب

مصدر جيد للفيتامينات A و Kو B6و Cوالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز.

السبانخ

تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم.

البروكلى

غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، بما فى ذلك فيتامين ج وفيتامين ك والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك.

فاصوليا خضراء

الفاصوليا الخضراء مصدر غنى للفيتامينات أ ، ج ، ك ، وحمض الفوليك ، الثيامين ، النياسين ، الكالسيوم والحديد.

البرقوق

يعد البرقوق أو البرقوق المجفف مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

الكيوى

هذه الفاكهة اللاذعة مفيدة بشكل خاص للقلب والجهاز الهضمى والمناعة. إلى جانب فيتامين K ، يحتوى الكيوى على كميات عالية من الألياف الغذائية وفيتامين سي.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، ومن المعروف أن هذه الفاكهة تعزز فقدان الوزن، وتدعم صحة القلب ، وتحسن البصر وكثافة العظام.

كم يجب أن تستهلك فيتامين K1 يوميًا

يوصى الباحثون بتناول أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين K1 يوميًا، وهو ما يعادل حصة إلى حصتين من الخضراوات أو نحو 125 جرامًا من الخضراوات الورقية الداكنة.