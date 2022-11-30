نصائح للحفاظ على جلد حديثى الولادة خلال الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - مشاكل الجلد شائعة جدًا عند الأطفال حديثى الولادة، حيث إن بشرتهم حساسة للغاية وتحتاج إلى الكثير من العناية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتكيفوا مع البيئة الخارجية، خاصة خلال فصل الشتاء، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض نصائح العناية ببشرة الأطفال حديثى الولادة خاصة فى فصل الشتاء، بحسب موقع Health.

نصائح للحفاظ على جلد الأطفال حديثى الولادة فى الشتاء وحمايته من الجفاف..

1. اتبع أفضل عادات الاستحمام..

يؤدى الاستحمام المتكرر إلى عدم إنتاج الجلد الزيت الطبيعى الذى يحمى بشرة الطفل وقد يتركها جافة وضعيفة ما يؤدى إلى تفاقم الإكزيما.

يمكن أن تساعد الحمامات القصيرة بين 5-10 دقائق فى الحفاظ على صحة الجلد، ويمكن للمرء استخدام الماء الفاتر أو الماء الدافئ خلال فصل الشتاء، وتجنب ترك الطفل فترة طويلة فى الماء والصابون.

يمكن أن يساعد اختيار صابون أطفال مملوء بالصبار وزيت اللوز وزيت الزيتون فى تنظيف بشرة الطفل دون التسبب فى جفاف ما بعد الاستحمام.

من الضروري تجفيف الطفل تمامًا قبل ارتداء الملابس أو الحفاضات لأنه قد يسبب طفحا جلديا.

يحافظ الترطيب المنتظم على الرطوبة الطبيعية للبشرة ويساعد في الحفاظ على حاجز واقى طبيعى. ويمكن للشخص استخدام غسول مكون من زبدة الشيا لترطيب بشرة الطفل الرقيقة بشكل مكثف والحفاظ عليها رطبة وناعمة ونضرة لفترة طويلة.

3. أساسيات الحفاضات..

يجب التعامل مع الجلد المحيط بمنطقة الحفاض بعناية فائقة لأنه عرضة للعدوى، ومن الضرورى تغيير حفاضات الطفل على فترات متكررة، والمسح برفق لكن بشكل كامل فى كل مرة باستخدام مناديل الأطفال، واستخدام كريم طفح الحفاض.

تشكل الحفاضات الممزوجة بمزيج من المكونات الطبيعية مثل الألو فيرا والزنك درعًا واقيًا مضادًا للطفح الجلدى يساعد على تقليل نشاط الإنزيمات الضارة، ويمنع نمو الميكروبات، ويساعد على منع طفح الحفاضات. لتوفير الراحة والرعاية للطفل، من المهم استخدام حفاضات ذات تصميم ناعم.

4. تدليك جلد الطفل..

التدليك المنتظم للطفل يحافظ على بشرته ناعمة ونضرة ويحسن الدورة الدموية. لا يحافظ التدليك على ترطيب بشرة الطفل فحسب، بل يعزز أيضًا الرابطة بين الطفل والأم. كما يحافظ التدليك على هدوء واسترخاء الأطفال. يمكن للمرء استخدام زيت التدليك الممزوج بالزيتون ويمكن أن تساعد فى تغذية البشرة مع الاحتفاظ بالرطوبة.

تأكد من أن ملابس الطفل نظيفة وناعمة وفضفاضة لمنع الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة. من الضرورى غسل ملابس الأطفال والفراش والبطانيات بشكل منفصل عن مغسلة الأسرة لتجنب حساسية الجلد.

خلال فصل الشتاء اختارى الأقمشة التى تحافظ على صحة بشرة طفلك، يمكن أيضًا استخدام غسول لطيف للأطفال بمكونات طبيعية مضادة للبكتيريا.