أطعمة لتقليل الانتفاخ والحد من الجوع  

بيروت - نادين محمد - واحدة من مشكلات الهضم هو الانتفاخ، الذي يشعر الشخص بالثقل وربما زيادة الوزن. علاج الانتفاخ لا يتطلب دواء، بينما تعديلات بسيطة في النظام الغذائي قد تكون الحل الفعال.

واحدة من الطرق التي ينصح بها الأطباء للقضاء على الانتفاخ، وكذلك الشعور الدائم بالجوع، من ثم تخسيس الوزن، هو تناول الأطعمة الغنية بأنزيمات الجهاز الهضمي فهي مثل بروتينات صغيرة تسهل التفاعلات الكيميائية في الجسم و تساعد في إنقاص الوزن.

الإنزيمات هي العنصر المفقود في النظام الغذائي للجميع تقريبًا، حسب أطباء، رغم أن التمثيل الغذائي وفقدان الوزن ، يتأثر بوجود الإنزيمات التي تقسم الطعام إلى أجزاء رئيسية قابلة للاستخدام مثل الفيتامينات والمعادن.

الجسم ينتج أنزيمات للهضم بشكل طبيعي، لكن مع التقدم في العمر وتدهور الحالة الصحية قد يحتاج الأمر إلى بعض الدعم الخارجي وذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالأنزيمات.

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لكن الحصول على الإنزيمات من الطعام أمر صعب، ما يقرب من 100 في المائة من الطاقة الأنزيمية للطعام يتم تعطيلها عند التسخين. 95 في المائة من النساء فوق سن الخمسين يعانين من نقص في الإنزيم - وبالتالي يزداد وزنهن.

ويؤكد أطباء التغذية إنه بدون إنزيمات كافية، لا يستطيع الجسم تكسير الطعام الذي نأكله، لذلك يبقى في القناة الهضمية، والنتيجة: انتفاخ، مشاكل في الجهاز الهضمي، طاقة منخفضة، جوع شديد، ودهون في البطن. هذا يضيف عبئًا على الكبد والبنكرياس لتصحيح النقص، مما يؤدي إلى إجهاد أعضاء التخسيس الرئيسية بطريقة تؤدي إلى إبطاء حرق الدهون بشكل عام.



3 أطعمة غنية بالإنزيم الهضمي لفقدان الوزن

اكتشف العلماء أكثر من 1000 إنزيم في الأطعمة التي تساعد الجسم على الهضم وإصلاح وتنشيط أعضائنا. في ما يلي ثلاثة أطعمة قوية غنية بالإنزيم الهضمي ستساعدك في الحصول على نتائج هائلة.

1- البروكلي

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عندما تمضغ البروكلي يفرز إنزيم يمنع زيادة الوزن. كما أنه يؤدي إلى تكوين مواد كيميائية تقتل الإشريكية القولونية والليستيريا ، وهما سببان للأمراض المنقولة بالغذاء ومشاكل البطن.

2- البصل

تساعد الإنزيمات الموجودة في جميع أنواع البصل على منع الجسم من تخزين الدهون . ومن المعروف أن هذا الإنزيم يقلل المستويات المرتفعة لضغط الدم والكوليسترول الضار.

3- الأناناس

هذه الفاكهة الاستوائية الطازجة أو المجمدة هي أغنى مصدر في العالم للبروميلين، وهو إنزيم يكسر البروتين الغذائي ، مما يسمح للكبد بالتركيز على وظيفته في حرق الدهون. ثبت أيضًا أن البروميلين يكسر البروتينات المهيجة للأنسجة ما يقلل من آلام الجسم.

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المصدر: womansworld

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