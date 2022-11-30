خضروات شتوية صحية لفقدان الوزن لا بد منها خلال الشتاء

بيروت - نادين محمد - عندما تتغير الفصول، يصبح من المهم الاهتمام بصحتنا من خلال تغيير النظام الغذائي، خاصةً لأولئك الذين يرغبون في تخسيس الوزن.

يجعلنا الطقس البارد أيضًا كسالى، ويقلل من عملية التمثيل الغذائي لدينا ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، وكل ذلك يمكن أن يبطىء عملية فقدان الوزن. يمكنك معالجة بطء عملية الأيض والجوع عن طريق تضمين المزيد من الخضروات الشتوية في نظامك الغذائي للوقاية من العدوى عن طريق رفع مناعتك ومساعدتك على التخلص من الكيلوجرامات و زيادة التمثيل الغذائي.

إليك 5 خضروات شتوية يجب تناولها:

1. الجزر والشعور بالشبع

الجزر غني بفيتامين (أ)، وهو من الخضروات الشتوية الأكثر صحة وهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، التي تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول كما أن الجزر منخفض السعرات الحرارية وغير نشوي بطبيعته.

هناك العديد من الطرق لتضمين الجزر في نظامك الغذائي لغناه بفيتامين B وB2 وB3 وC وD وE وK وبيتا كاروتين. يمكن أن يساهم تضمين الجزر في النظام الغذائي في تحسين الرؤية وإبطاء عملية الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب وصحة الجلد والشعر والأظفار.

2. السبانخ تعزز مناعتك

تحتوي الخضروات الورقية على الحديد والزنك والمغنيسيوم وفيتامين K وفيتامين أ. يساعد تناول السبانخ يوميًا على تعزيز مناعتك وبناء العضلات، ويمكن أن تساعد في فقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على دهون وغنية بالألياف.

يمكنك إضافة بعض الأوراق إلى السلطة أو حتى يمكنك صنع عصائر السبانخ للحد من الجوع في منتصف النهار.

3. الشمندر قليل السعرات الحرارية

يحتوي الشمندر على كمية عالية من الماء وأقل من السعرات الحرارية، وتشير الدراسات إلى أن تناول الشمندر بعد أداء التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في التعافي السريع للعضلات. يمكن إضافة الشمندر في السلطة أو يمكن مزجه لصنع العصائر؛ لأنه غني بالفيتامينات مثل أ، ب، سي، وكذلك البوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك وهو مطهر رائع للسموم، ويساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، ويقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب.

4. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب 6. إلى جانب ذلك، تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة .

يمكن للبطاطا الحلوة أن تقدم وجبة خفيفة مثالية في منتصف اليوم عند محاولة إنقاص الوزن. يمكن أن تقلل الألياف الغذائية الموجودة فيها من مستوى هرمونات الجوع وتعزز الشبع وتبطئ عملية الهضم وتحسن مستوى السكر في الدم، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يبقيك ممتلئة لفترة أطول، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام يجب فقط تناول البطاطا الحلوة المخبوزة أو المسلوقة؛ لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

5. اللفت

يحتوي اللفت على بعض العناصر الغذائية الصحية للغاية حيث يمتلئ بفيتامينات C وK، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والألياف، والكالسيوم، والجلوكوسينولات المضادة للسرطان.

يمكن أن يساعدك محتوى الألياف الموجود فيه على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، فهو منخفض السعرات الحرارية ويمكن إدراجه بسهولة في النظام الغذائي، ويمكنك صنع شوربة اللفت أو السلطة أو يمكنك تحميصه فقط.

المصدر :stylecraze

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