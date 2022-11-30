شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تعزز مناعتك فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الخضراوات التي يمكن أن تحافظ على صحتنا وتعزز المناعة فى فصل الشتاء، فإن اتباع نظام غذائي صحي كامل وغني بالتنوع سيمنحك دائمًا فرصة أفضل لدرء الأمراض الموسمية مثل السعال ونزلات البرد والأنفلونزا، إذا أصبحت مريضًا فإن عادات الأكل الجيدة ستساعدك بالتأكيد على تجاوزها بسرعة أكبر.

وحسب ما ذكره موقع linkedinهناك بعض أنواع الخضراوات التى تعمل على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض وهى:

خضراوات تعزز المناعة

-الفلفل الأحمر، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ، أعلى من الحمضيات بما في ذلك البرتقال، حيث يعتبر فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة القوية ، وهو ضروري في أي وقت ، بما في ذلك الشتاء، وإنه معزز قوي للمناعة ويساعد على مكافحة العدوى. أظهرت الأبحاث أن تناول مكملات فيتامين سي بانتظام يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد إذا حصلت على واحد ، لكن زيادة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي يعد بداية جيدة. تناول أيضًا الفلفل الأخضر والأصفر.

-القرنبيط، يعتبر من أشهر أنواع الخضراوات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والأوبئة، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

-الكرنب، يعتبر من الخضراوات الغنية بالفيتامينات ويساعد على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض ويعزز المناعة .

-الطماطم ، واحدة من اشهر انواع الخضروات التى يتم استخدامها فى العديد من الأكلات ، فضلا عن ذلك تحتوى الطماطم على كمية عالية من الفيتامينات التى تساعد فى تعزيز صحة الجسم والمناعة .

-الخيار، من الخضراوات التى تعمل على تقوية المناعة وترطيب الجسم باستمرار، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة المناعة والجسم .

-الجرجير واحد من اشهر الخضراوات الورقية التى لا غنى عنها وينصح بتناولها دائما للكبار والصغار نظرا لما يحتويه من كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.