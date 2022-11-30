شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لأكل الفلفل الحار.. يزيد من فيتامين C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الفلفل الحار بالعديد من الفوائد الصحية التي تفيد جسم الانسان، وأصبح متميزا بفضل النكهة التي بداخله، ويساعد أيضا على منع بعض أمراض نمط الحياة الأكثر شيوعًا، وفقا لما نشره موقع nourishmagazine.

ومن ضمن فوائد الفلفل الحار أنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين C ،ومضادات الأكسدة ، وقد وجد أنه يساعد في الوقاية من أمراض نمط الحياة بما في ذلك بعض أنواع السرطان ،وقرح المعدة ، وأيضًا فقدان الوزن، وكذلك تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

كما يقال إن الأصناف الحمراء من الفلفل ، التي تحتوي عادةً على نسبة عالية من بيتا كاروتين وبروفيتامين أ ، تعزز المناعة، وتعزز صحة الأغشية المخاطية، مما قد يخفف من احتقان الرئتين والممرات الأنفية، والمسالك البولية والأمعاء.

هناك أكثر من 200 نوع من الفلفل الحار المعروفة ، تنضج الفاكهة ، وليست كل أنواع الفلفل ساخنة ،تلك التي تنتج المزيد من النيران على اللسان تحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين ، وهو مركب يتركز داخل البذور ، وفي الكيس اللحمي المجاور، هذه المادة هي التي تعمل كرادع طبيعي للحيوانات .