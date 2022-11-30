شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية عين ولا جفاف؟ اعرف الفرق وأسباب الإصابة بكل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم في العين وتورم واحمرار في بعض الأحيان، علامات يصاب بها البعض وتتسبب في الشعور بالضيق بسبب حدوث زغللة في العين، ووفقا لموقع “HEALTH” الذي أوضح الفرق بين حساسية وجفاف العين.

أوضح التقرير، أن الإصابة بجفاف العين تعد من الأمراض التي يجب علاجها على الفور، لأنها تعرض صحة العين للخطر في حالة إهمالك لعلاجها، ويزيد تعرضك لضعف النظر.

وأضاف التقرير، أن هناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص المصاب بجفاف العين، ومنها الشعور بوجود جسم صلب في العينين، بالإضافة إلي حرقان في العين، و ظهور إفرازات بها، وألم وإحمرار في العين، والتعرض للرؤية ضبابية، و الشعور بثقل في الجفون.

أما عن حساسية العين، فهناك العديد من الأعراض التي يصاب بها مرضى حساسية العين، ومنها حكة في العيون، وحرقان في العين، والتعرض لإفرازات مائية من العين وسيلان في الأنف، واحمرار العين، والشعور بالحساسية للضوء، بالإضافة إلى تورم الجفون.

أكد التقرير، أن مرضى حساسية العين يتعرضون للإصابة بهذا النوع من الحساسية بعدما يتعرضون للأشياء التي تسبب الحساسية في العين، كالأتربة، أو تناول أطعمة ممسببة للحساسية، أو عندما يتعرض الشخص لتغيرات الفصول قد يزداد ديهم الإصابة بحساسية العين.