شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالكالسيوم لمن يعانون من حساسية اللاكتوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل أجسامنا في الغالب على الكالسيوم من الطعام الذي نتناوله، ويوصي خبراء الصحة بـ 1000 مجم من الكالسيوم للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 عامًا، وبالنسبة لكبار السن يجب أن يكون تناول الكالسيوم أعلى، ويوجد الكالسيوم بكثرة في منتجات الألبان لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، يوجد 7 بدائل غنية بالكالسيوم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- حليب الصويا

في كل مرة نفكر في بديل للحليب، يتبادر إلى أذهاننا حليب الصويا حليب الصويا وحليب الصويا المدعم غني بالكالسيوم.

كما أنه غني بفيتامين (د) الذي يمكن أن تتناوله إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحليب ومنتجات الألبان.

2- بذور الشيا

بذور الشيا الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وغالبًا ما تأخذ بذور الشيا نكهة الطعام الممزوج بها سواء كان ذلك دقيق الشوفان أو الزبادي، يمكن إضافة بذور الشيا إلى أي شيء.

3- اللوز

1 كوب من اللوز يحتوي على 385 مجم من الكالسيوم لذلك إذا كنت تتناول كوبًا واحدًا من اللوز يوميًا، بأي شكل من الأشكال، فأنت تشبع أكثر من ثلث كمية الكالسيوم اليومية.

يمكنك نقع اللوز كل يوم يجب تحديد كمية اللوز التي يجب أن تستهلكها يوميًا مع الأخذ في الاعتبار العناصر الغذائية الأخرى الغنية بالكالسيوم التي تتناولها بانتظام.

4- بذور عباد الشمس

تمامًا مثل اللوز، بذور عباد الشمس غنية أيضًا بالكالسيوم ووجد أن كوبًا واحدًا من بذور عباد الشمس يحتوي على ما يقرب من 110 ملج من الكالسيوم.

بصرف النظر عن الكالسيوم، بذور عباد الشمس غنية بالمغنيسيوم وفيتامين هـ والنحاس وبالتالي ، بالإضافة إلى الكالسيوم ، فإن العناصر الغذائية الأساسية الأخرى الموجودة في بذور عباد الشمس تساعد أيضًا في صحة العضلات والأعصاب.

5- بذور السمسم

1 ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على 88 مجم من الكالسيوم.

الطعم والزيت الفريد لبذور السمسم يجعلها لذيذة للغاية ويمكنك إضافتها إلى السلطة.

6- البروكلي

يشبه محتوى الكالسيوم في البروكلي إلى حد كبير بذور السمسم. كوب واحد من البروكلي يحتوي على 87 ملج من الكالسيوم.

يحتاج المرء إلى إضافة أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي للتأكد من تلبية المدخول اليومي من الكالسيوم.

7- البرتقال

إذا كنت من محبي البرتقال الحلو والرائع ، يمكنك الحصول على واحد منها والحصول على حوالي 75 ملج من الكالسيوم.

اعتمادًا على نظامك الغذائي ، يمكنك دائمًا تناول برتقالة واحدة كوجبة خفيفة.