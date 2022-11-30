شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجزر لصحتك.. غني بمضادات الأكسدة ويحمي من الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزر من الخضراوات الجذرية الغنية بالفوائد الصحية واللون البرتقالي هو أشهر ألوانها، ولكنها تأتي أيضًا بألوان أخرى، بما في ذلك اللون الأرجواني والأصفر والأحمر والأبيض، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الجزر لصحتك بحسب موقعwebmd

القيمة الغذائية للجزر

حصة واحدة من الجزر نصف كوب تحتوي على

٢٥ سعرة حرارية

و6 جرامات من الكربوهيدرات

2 جرام من الألياف

3 جرامات من السكر

0.5 جرام من البروتين

الجزر مصدر كبير للفيتامينات والمعادن الهامة. يمكن أن يمنحك نصف كوب ما يلي:

73٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ

9٪ من فيتامين ك الذي تتناوله يوميًا

8٪ من البوتاسيوم والألياف التي تتناولها يوميًا

5٪ من فيتامين سي الذي تتناوله يوميًا

2٪ من الكالسيوم والحديد يومياً

الفوائد الصحية للجزر

يحتوي الجزر على ثروة من مضادات الأكسدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية.

الجزر جيد لعينيك فهو غني بالبيتا كاروتين ، وهو مركب يتحول في جسمك إلى فيتامين أ ، مما يساعد على الحفاظ على صحة عينيك. ويساعد بيتا كاروتين على حماية عينيك من أشعة الشمس ويقلل من فرص الإصابة بإعتام عدسة

العين ومشاكل العين الأخرى.

يحتوي الجزر الأصفر على مادة اللوتين ، وهو مفيد أيضًا لعينيك. لقد وجدت الدراسات أنه يمكن أن يساعد أو يمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في الولايات المتحدة.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان. ثبت أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة الضارة في جسمك ، ويمكن أن تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان. النوعان الرئيسيان من مضادات الأكسدة في الجزر هما الكاروتينات والأنثوسيانين. تعطي الكاروتينات الجزر ألوانها البرتقالية والصفراء ، في حين أن الأنثوسيانين هي المسؤولة عن التلوين الأحمر والأرجواني.

تحسين صحة قلبك. أولاً ، كل هذه المواد المضادة للأكسدة مفيدة أيضًا لقلبك. ثانيًا ، يمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. وثالثًا الجزر غني بالألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على وزن صحي وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة لديك. يساعد فيتامين سي الموجود في الجزر جسمك على بناء الأجسام المضادة التي تدافع عن جهاز المناعة. كما يساعد فيتامين ج جسمك على امتصاص الحديد واستخدامه والوقاية من الالتهابات.