شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تسبب مشاكل في رحلة إنقاص الوزن.. منها الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتساءل لماذا لا يساعدك النظام الغذائي السليم والتمارين الرياضية على إنقاص الوزن في بعض الأحيان؟ قد يساعدك معرفة هذه الأشياء الخمسة التي من المحتمل أن تكون عقبة في طريق فقدان الوزن، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

1. الإجهاد يؤثر على الوزن

إذا كنت شديد التوتر، سيكون هناك الكثير من الالتهابات في جسمك، وهذا سيوقف فقدان الوزن.

وفقًا لجامعة يوتا هيلث، فإن الإجهاد ومحيط الخصر لديك مرتبطان على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر).

إذا كان لديك مستويات أعلى من الكورتيزول في جسمك، فقد يتسبب ذلك في شعورك بالجوع، والاشتياق إلى الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والسكر والدهون. إذا ارتفعت مستويات الكورتيزول، فقد يتسبب ذلك أيضًا في تراكم الدهون في البطن.

2. تحقق من وجود عدوى

إذا كان لديك شكل من أشكال العدوى في جسمك، فسوف تتأثر رحلة إنقاص الوزن. يحدث هذا عندما يبدأ جسمك في محاربة تلك العدوى. ينتهي الأمر بإعطاء الأولوية لمكافحة تلك العدوى بدلاً من مساعدتك على إنقاص الوزن.

3. الإمساك يمكن أن يبطئ رحلة فقدان الوزن

وفقًا لكليفلاند كلينك ، يعني الإمساك وجود أقل من ثلاث حركات أمعاء في أسبوع واحد ومع ذلك ، فإن عدد مرات التبرز يختلف من شخص لآخر يعاني البعض من حركات الأمعاء عدة مرات في اليوم بينما يمر الآخرون بها مرة أو مرتين في الأسبوع.

إنها واحدة من أكثر شكاوى الجهاز الهضمي شيوعًا وقد تعيق رحلة إنقاص الوزن.

4. يمكن أن يؤدي تناول السكر والدهون الزائدة إلى زيادة الوزن

هناك أوقات تشتهي فيها شيئًا حلوًا وغير صحيا، لكن الإفراط في تناول الطعام لن يفيد جسدك، وقالت منظمة الصحة العالمية تقليل كمية الدهون المتناولة إلى أقل من 30 % من إجمالي مدخول الطاقة يساعد في منع زيادة الوزن غير الصحية.

5. قلة النوم يمكن أن تؤثر على رحلة فقدان الوزن

قلة النوم تسبب تغيرات هرمونية معينة مما يمنع فقدان الوزن ولن تكون نشيطًا ولن تحرق السعرات الحرارية المطلوبة لحرقها في اليوم التالي لأنك خمول وبطيء.

وجدت دراسة ظهرت في المجلة الدولية للسمنة وجود علاقة بين النوم غير الكافي أو المتقطع وفقدان الوزن.

وفقًا للدراسة ، فقد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لم يناموا جيدًا وزنًا أقل مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من مشاكل في النوم.