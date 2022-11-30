شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم التشخيص المبكر في تحسين معدل النجاة من سرطان الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة واعتقاد أن السرطان يمكن أن يحدث في وقت مبكر من الحياة هو ربح نصف المعركة تقريبًا، لكن ما هو التشخيص المبكر للسرطان عند الأطفال.

الأنواع الأربعة الأخرى الأكثر شيوعًا من السرطان التي تظهر عند الأطفال وفقا لموقع " thehealthsite" هي:

ورم الدماغ:

ثاني أكثر أنواع سرطان الأطفال شيوعًا هو ورم المخ ، والذي يظهر في أكثر من 20٪ من الحالات.

سرطان الغدد الليمفاوية:

سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الغدد الليمفاوية / الغدد هو سرطان آخر شائع لدى الأطفال.

الورم الأرومي العصبي:

هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تظهر ككتلة في البطن عند الأطفال دون سن الخامسة.

ورم ويلمز:

ينشأ ورم ويلمز أو الورم الأرومي الكلوي من الكلى وغالبًا ما يظهر على شكل كتلة في البطن في طفل يتمتع بصحة جيدة.

الأعراض المبكرة وعلامات السرطان عند الأطفال:

استمرار فقدان الوزن غير المبرر

صداع مع قيء

زيادة التورم أو الألم في المفاصل مصحوبًا بالعرج

نتوء في البطن أو الرقبة أو في أي مكان آخر

ظهور مشاكل بصرية

الحمى المتكررة التي لا تسببها العدوى

كدمات مفرطة

شحوب أو تعب ملحوظ