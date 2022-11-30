شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذير من النوبات القلبية يجب ألا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب من أكثر المشاكل الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر والتى تؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية وتعتبر النوبة القلبية من أخطر المشاكل التى يتعرض لها البعض، وحسب ما ذكره موقعemedihealth تحدث النوبة القلبية عندما يكون هناك نقص في تدفق الدم إلى عضلة القلب ، وعادة بسبب انسداد الأوعية الدموية.

وهناك علامات وأعراض تحذيرية للنوبة القلبية وهى:

-ألم و انزعاج في الصدر

غالبًا ما يتم وصف الأعراض التقليدية للنوبة القلبية أو ألم الصدر أو الانزعاج بالضغط أو الضيق أو الانضغاط، يبدأ الألم تدريجياً ويستمر عادة لأكثر من بضع دقائق من الممكن أن يختفي الألم أو يزول ثم يعود.

- ألم الحلق أو الفك

في بعض الأحيان ، يتم الشعور بالألم في مكان آخر غير موقع الإصابة، وتعرف هذه الظاهرة باسم "الألم المشار إليه" في حالة النوبة القلبية ، قد يعاني بعض الأفراد من آلام في الرقبة أو الحلق أو الفك مع أو بدون ألم في الصدر.

في بعض الحالات قد يعاني المريض من درجة معينة من التنميل أو الوخز في موقع الألم.

-الألم ينتشر في الذراع

الألم المنتشر في الذراع ، وهو الأكثر شيوعًا في الذراع اليسرى ، هو عرض آخر من أعراض الأزمة القلبية التقليدية.

-دوار

قد يشير الإحساس بالدوار أو الإغماء إلى نوبة قلبية، و هذا بسبب عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم للحفاظ على تروية الدماغ.

- الإرهاق

قد يكون الشعور المفاجئ بالإرهاق بعد الأنشطة التي كانت طبيعية في السابق مؤشرًا على وجود مرض قلبي كامن ، بما في ذلك النوبة القلبية.

-ضيق في التنفس

قد تحدث هذه الأعراض في حالة عدم الشعور بعدم الراحة في الصدر.

-مشاكل النوم

إذا كنت غير قادر على الاستلقاء ليلاً عند الذهاب إلى الفراش ، فقد تكون لديك مشكلة في عمل القلب إذا حدث ذلك فجأة ، فقد يكون ذلك بسبب نوبة قلبية.