شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تشعرك بالسعادة.. أبرزها المكسرات والشوكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالسعادة والراحة والمزاج الجيد يعد من الحيل التي يسعى لتحقيقها الجميع، ولذا يجب التعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة إفراز هرمونات السعادة للحد من الشعور بتقلبات مزاجية حادة، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” أبرز وأهم الأطعمة التي تشعرك بالسعادة،

ومنها:

- المكسرات، تعد من الأطعمة التي تساهم فى تحسين المزاج، فتناولها يحفز الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين، هذا الهرمون الذي يساهم فى شعورك بالسعادة ويحد من تقلبات المزاج.

- البيض، يعد من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة إفراز هرمون السعادة السيروتونين، فالبيض مهم لأنه يحتوي على فيتامين د، والكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية أيضا لها دور كبير في زيادة شعورك بالسعادة.

- الفواكه المجففة، كالتين والمشمش والزبيب، والقراصيا، تعد من الأغذية الجيدة التي تساهم في الشعور بالسعادة، لأنها تقلل من الإصابة بالجهاد والتوتر والقلق، جميعها مشاعر تتسبب في الشعور السيئ، والطاقة السلبية، ولكن تناولك لفواكه مجففة يعمل علي شعورك بالسعادة والسبب احتواؤها على الماغنسيوم، وحمض التربتوفان.

- الشوكولاتة، تحتوي علي حمض التربتوفان الذي يعمل علي زيادة شعورك بالمزاج الجيد، وزيادة هرمون السعادة، ولكن يجب عليك تناولها دون إسراف لأنها تزيد من تعرضك لزيادة الوزن والسمنة.

- الفلفل الحار، يحتوي على مادة الكابسيسن التي تحفز الغدة النخامية على إفراز هرمون الإندورفين الذي يساهم في شعورك بالسعادة.