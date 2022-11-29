شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تمارس اليوجا في فصل الشتاء.. أبرزها تقوية العضلات والظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الشتاء يعني لدى الكثيرين فصل الراحة وعدم التحرك من المنزل غير للضرورة، ولكن هذا الأمر يعد خطأ كبيرا يقع فيه الكثير، فإذا كنت ترغب في تنشيط الجسم والدورة الدموية والشعور بالتدفئة فيجب أن تعرف أن الحركة ضرورية.

وحث التقرير المنشور عبر موقع “verwellhealth” ، على ضرورة ممارسة أي نشاط خلال فصل الشتاء، حتى لا تصاب بالكسل والخمول، ولذا حث الأشخاص على ممارسة اليوجا، لأنها من الرياضيات المناسبة لفصل الشتاء، والسبب أنها سهلة القيام بها في المنزل، ولاتحتاج للخروج خارج المنزل.

ولذا قدم التقرير، أهم وأبرز الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند ممارسة اليوجا، ومنها:

- زيادة نشاط الجسم، وحيويته لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية بل تعمل على تقوية الجسم.

- تخفيف آلام العضلات والحفاظ على تناسقها، والسبب تجديد خلايا الجسم بسبب الحركة التي يتبعها الشخص عند ممارسته لليوجا.

- تنقية الجسم من السموم، نعم هذا ما تفعله اليوجا في الشخص الذي يستمر على ممرستها، وتجعل جسمك خاليا من السموم.

- الحفاظ على مرونة المفاصل والأربطة والأوتار، والحد من تعرضها لأي مشاكل.

-ممارسة اليوجا تعمل علي خفض ضغط الدم، وتنظيمه في الجسم ، والحد من ارتفاع، كما أنها تنظيم ضربات القلب.

- من أهم المميزات والفوائد التي تحل علي الشخص الذي يمارس اليوجا هي فقدان الوزن، لأنها تتحكم في الشهية وتمنع الإنسان من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

- تسكين آلام الظهر، لا تشعر بالإستغراب لأن اليوجا تعمل علي تسكين ألم الظهر بسبب الجلوس بوضعية محددة تعمل على تقوية عضلات الظهر.

- استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب، وأيضا إذا كنت تمارسها مرتين في الأسبوع فهي تساعد على تخفيف القلق، والتوتر.