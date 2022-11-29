شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من انتفاخ البطن؟ اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تناولك لوجبة طعام قد تلاحظ أنك تعاني من انتفاخ ملحوظ في البطن، وهذا الأمر يعرضك للحرج، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” أبرز وأهم النصائح التي تساعد في علاج انتفاخ البطن بعد الأكل، ومنها:

- شرب الماء يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في علاج انتفاخ البطن بعد الأكل لأنها تحسن حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم والحد من الإصابة بالإمساك والغازات، وأيضا تعمل على تخلصك من احتباس السوائل في الجسم بسبب الأملاح.

-ممارسة المشي تعد من أهم الحيل التي يمكنك القيام بها إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن، فالمشي يعمل على تحسن حركة الأمعاء، ويقلل الغازات، ويحميك من الإصابة بانتفاخ البطن.

- تناول الأعشاب، كالينسون والنعناع والزنجبيل تعد من اهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في ارتخاء الجهاز الهضمي وطرد الغازات، ولذا تقلل من الشعور والإصابة بانتفاخ البطن.

- تجنب مضغ اللبان فهناك إعتقاد لدى الكثيرين وهي مضع العلكة أو اللبان ياهم بشكل ملحوظ في التخلص من انتفاخ البطن، ولكن هذه العادة تتسبب في ابتلاع الكثير من الهواء الذي يتراكم في المعدة، ويتسبب في انتفاخ البطن.

-من أبرز وأهم النصائح التي ييجب عليك القيام بها هي ممارسة اليوجا، فأثبتت الكثير من الدراسات الطبية الحديثة أن اليوجا تخفف ألم انتفاخ البطن، وأيضا تقلل من فرص الإصابة بها، وتساعد في الشعور بالراحة، وعليك أيضا التنفس بشكل منتظم حتى تتمكن من التخلص من انتفاخ البطن.