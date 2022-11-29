شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى الربو مع دخول فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو من أكثر الأمراض المزعجة التى يعانى منها البعض، وقد يجعل فصل الشتاء الأمر أكثر صعوبة للتحكم في الربو، لكن فهم كيفية تأثير الطقس البارد على الربو الذي تعاني منه هو أفضل طريقة لمنع نوبات الربو والسيطرة عليها بشكل جيد.

وحسب ما ذكره موقع allergyinstituteفإن الأفراد المصابين بالربو لديهم أنابيب قصبية حساسة، تنجم عن أشياء مثل الهواء البارد. عندما تنخفض درجة الحرارة في الهواء الطلق وتستنشق الهواء البارد ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج بطانة مجرى الهواء ويسبب أعراضًا مثل السعال والصفير وضيق التنفس.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو ، يمكن أن يتسبب فصل الشتاء في حدوث نوبات احتدام أكثر من المواسم الأخرى. يمكن أن يسبب الهواء البارد أعراضًا خاصةً عندما يكون جافًا ومُصاحبًا لظروف عاصفة. عادةً ، كلما زادت حدة الربو لديك ، زادت احتمالية أن يتسبب الهواء البارد في ظهور الأعراض عليك.

وهناك بعض النصائح التى تحافظ على مرضى الربو فى فصل الشتاء وهى:

-قلل من المحفزات الداخلية

لا يمثل الطقس البارد بحد ذاته تهديدًا للأشخاص المصابين بالربو فحسب ، بل غالبًا ما تعني أشهر الشتاء البقاء في المنزل في كثير من الأحيان يعاني العديد من المصابين بالربو من مسببات داخلية أيضًا ، مثل عث الغبار والعفن.

-يمكن أن يؤدي قضاء المزيد من الوقت داخل المنزل مع التعرض لمسببات الحساسية إلى الإصابة بالربو، إذا كنت تعاني من الحساسية في الأماكن المغلقة ، فاستعد لفصل الشتاء عن طريق اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية ، مثل استخدام مرشحات HEPA في منزلك لتقليل المواد المسببة للحساسية أو استخدام أغطية عث الغبار للوسائد والمراتب الخاصة بك إذا كنت تعاني من حساسية عث الغبار.

-بالنسبة للأفراد المصابين بالربو ، فإن الشتاء ليس هو الوقت المناسب لمغادرة المنزل تحت الملابس يساعد الحفاظ على دفء نفسك على تقليل خطر الإصابة بنوبات الربو. من الحكمة التجميع بناءً على درجات الحرارة الخارجية خلال أشهر الشتاء ، ارتدِ معطفًا دافئًا ووشاحًا وقبعة وقفازات.

- تغطية فمك وأنفك بوشاحك أو قناعك. يساعد القيام بذلك على تدفئة الهواء البارد أثناء الشهيق ، مما يقلل من خطر تهيج مجرى الهواء.

-تجنب التنفس من الفم، بعض الناس يتنفسون من خلال أفواههم بدافع العادة ومع ذلك ، إذا كنت مصابًا بالربو ، فمن المهم أن تتنفس من خلال أنفك عندما تكون درجات الحرارة باردة في الخارج، يسمح التنفس من خلال فمك أثناء الطقس البارد للهواء البارد بالتدفق إلى رئتيك ، مما قد يؤدي إلى نوبة ربو.

عندما تتنفس الهواء من خلال فتحتي أنفك ، تعمل الهياكل الموجودة في أنفك على ترطيب الهواء وتدفئته أثناء تحركه عبر تجويف الأنف، نظرًا لأن الهواء يصبح أكثر دفئًا عند وصوله إلى رئتيك ، فإن خطر تهيج مجرى الهواء يكون أقل.