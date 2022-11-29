شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات شائعة عن مرض الكبد الدهني وتصحيحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مرض الكبد الدهني بوجود ترسبات دهنية في الكبد، ويتم تحديده من خلال تراكم الدهون في الكبد مع أو بدون تلف الكبد، وهناك بعض الخرافات الشائعة عن مرض الكبد الدهني، بحسب موقع "health ".

خرافات حول مرض الكبد الدهني:

الخرافة الأولى: الكبد الدهني مرض غير شائع

الحقيقة: تزداد احتمالية الإصابة بالكبد الدهني بشكل كبير، إنه السبب الثاني الأكثر شيوعًا لمرض الكبد الذي يستلزم عملية الزرع.

الخرافة الثانية: الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بالكبد الدهني

الحقيقة: يعاني ٣٤% فقط من مرضى الكبد الدهني من السمنة والأفراد الباقون لديهم وزن طبيعي.

المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني النحفاء لديهم دهون حشوية أكثر ولديهم معدل حرق الدهون غير طبيعي. هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الحادة مثل أولئك الذين يعانون من السمنة.

الخرافة الثالثة: الكبد الدهني هو في الأساس حالة مرضية في الكبد فقط

الحقيقة: يرتبط مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض الكلى بالكبد الدهني. ترتبط به أيضًا الأورام الخبيثة المعوية وهشاشة العظام والصدفية وتوقف التنفس أثناء النوم والمشاكل الهرمونية المختلفة مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الكبد الدهني هو السبب الجذري لمرض السكري ومقاومة الأنسولين وأمراض الكلى المزمنة بالإضافة إلى كونه علامة على الأمراض المذكورة أعلاه.

الخرافة الرابعة: الألم البطني والعيون الصفراء هما الأعراض الوحيدة

الحقيقة: يتطور مرض الكبد الدهني تدريجياً. معظم الناس ليس لديهم أي أعراض. قد يعانون من أعراض مثل الدوخة والغثيان والألم في الجانب الأيمن من المعدة.

و لا يمكن الكشف عن جميع حالات الكبد الدهني عن طريق اختبارات وظائف الكبد المباشرة. قد يكشف تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية عن وجود كبد دهني ، ولكن هناك إجراءات أخرى ، مثل التصوير المرن للكبد وخزعة الكبد ، ضرورية لتحديد شدة تلف الكبد بدقة.

الخرافة الخامسة: ليس هناك حاجة للاستشارة الطبية لعلاج الكبد الدهني

الحقيقة: الإدارة المتعددة التخصصات لمرض الكبد الدهني ضرورية. من الضروري استشارة خبير لتقييم درجة تلف الكبد بدقة ، وتوقع التطور والتنبؤ ، واستبعاد الأسباب البديلة لأمراض الكبد ، وتخصيص العلاج لملفات المخاطر الفريدة ، وإدارة مرض الكبد الحاد إذا تم اكتشافه.

الخرافة السادسة: إنقاص الوزن هو أفضل علاج للكبد الدهني

تقل نسبة الدهون في الكبد وتتباطأ مع فقدان الوزن لفترات طويلة بنسبة 7-10 % من وزن الجسم. اليوم ، هناك العديد من خيارات العلاج المختلفة المتاحة ، بما في ذلك التغييرات المستهدفة في نمط الحياة ، والأدوية ، والطرق الجراحية للتحكم في السمنة.

تشمل التغييرات في نمط الحياة تجنب الوجبات غير الصحية وممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر ومعتدل.