شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى البثور على اللسان وما هى أسبابها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف وجود نتوءات بيضاء أو حمراء على لسانك بالتهاب الحليمة اللساني، ويطلق عليها أيضًا نتوءات الكذب، بالنسبة لكثير من الناس يظهرون على شكل بثور على ألسنتهم ، وبالتالي يشير إليهم بعض الناس على هذا النحو.

وحسب ما ذكره موقع webmed يمكن أن تكون البثور مؤلمة ويمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج، حيث لا تستطيع تناول الطعام او الشراب ولكنها قد تحتفى من تلقاء نفسها.

على الرغم من أنه من غير المعروف بشكل واضح ما الذي يسبب ظهور البثور على اللسان ، إلا أن ما يلي يرتبط بزيادة المخاطر

-ضغط عصبى

-إصابة اللسان

-تناول الكثير من الأطعمة الحارة

-مشاكل في الجهاز الهضمي

-رد فعل على الطعام

-طعام حمضي

-تناول نظام غذائي يعتمد على السكر

-داء السكري

-علامات وأعراض التهاب الحليمي اللساني

-الشعور بالحرقة

-حكة

-تنميل

-الم

-حطاطات حمراء أو صفراء

-عدم الراحة أثناء الأكل

طرق علاج وتجنب البثور على اللسان

عادة ما يتم حل التهاب الحليمي اللساني من تلقاء نفسه في غضون أسبوع وبالتالي لا يتطلب أي علاج ومع ذلك ، نظرًا لأن أعراضه قد تكون مزعجة للغاية وتعيق أنشطتك اليومية ، يمكنك تجربة التدخلات التالية للحصول على بعض الراحة.

-تناول الدواء

يمكنك تناول أدوية علاج حب الشباب لعلاج بثور اللسان

يمكنك تناول المسكنات والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم. يعد استخدام الكريمات الموضعية لتغطية البثور على اللسان طريقة جيدة لحمايتها من التهيج.

-المياه

شرب الكثير من الماء هو عامل مهم في علاج التهاب حليمة اللسان، تأكد من شرب ما لا يقل عن 5 أكواب من الماء يوميًا اضبط تذكيرًا على هاتفك لترطيبه كل بضع دقائق

-اتبع النظام الغذائي الصحيح

من المهم للغاية اتباع نظام غذائي صحيح حتى لا تؤدي إلى تفاقم نتوءات اللسان هذا يعني أنه لا يجب أن تنغمس في الأطعمة الحارة أو السكرية تجنب أي نوع من الأطعمة التي قد تهيج لسانك ولثتك.

- تطوير عادات جيدة

التدخين عادة سيئة ، خاصة إذا كان لديك نتوءات في اللسان، وبالتالي ، يجب الإقلاع عن التدخين لمنع تفاقم الحالة.

الغرغرة

الغرغرة بالفم بغسول الفم يمكن أن يعالج بثور اللسان، العلاج ليس ضروريًا حقًا لأن الحالات العابرة للالتهاب الحليمي اللساني عادة ما تحل من تلقاء نفسها.

ومع ذلك ، فإن شطف الفم بغسول الفم أو الغرغرة بالماء الدافئ والملح يعد ممارسة جيدة تساعد في إدارة التهاب الحليمة اللساني وذلك لأنه يساعد على تقليل البكتيريا في الفم.

-الحفاظ على نظافة الفم السليمة

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، فإن بعض حالات التهاب الحليمي اللغوي العابر ناتجة عن سوء نظافة الفم.

أيضًا ، في إحدى الدراسات ، تتضمن النصائح الطبية التي يتم مشاركتها مع أولئك الذين يعانون من التهاب الحليمي اللساني ممارسة نظافة الفم المناسبة أظهرت الدراسة أيضًا أن أسبوعًا واحدًا من دمج ممارسات نظافة الفم الجيدة تسبب في حل 80 ٪ من الآفات دون أي آفات متكررة.