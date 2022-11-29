شكرا لقرائتكم خبر عن هل رقائق الذرة أو الكورن فليكس مفيدة صحياً فى الإفطار اليومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكورن فليكس أو رقائق الذرة مع الحليب خيارًا سهلًا للإفطار بالنسبة لمعظمنا، ولكن قد يكون له بعض الآثار الجانبية أيضًا، فى هذا التقرير نعرف بعض الفوائد والآثار الجانبية للكورن فليكس، بحسب موقع "Health".

إن رقائق الذرة منخفضة في العناصر الغذائية وقليلة الألياف لذلك هناك ضعف في الشبع، وتجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى، كما أنها تضر بالقلب والصحة العامة.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية فإن رقائق الذرة ليست خيارًا جيدًا لتناول الإفطار عند تناولها بمفردها كحبوب كاملة أضف فاكهة لجعل وجبتك الأولى من اليوم ممتلئة بالعناصر الغذائية.

حقائق حول رقائق الذرة يجب أن تعرفها

1. رقائق الذرة من الأطعمة المعالجة

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، هناك العديد من المخاطر الصحية عندما يتعلق الأمر باستهلاك الأطعمة المصنعة بشكل كبير بعضها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان غالبًا ما تشتمل الأطعمة المعالجة بكثافة على مستويات غير صحية من الدهون المضافة والسكر والصوديوم التي تجعل مذاق الطعام أفضل، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة السمنة والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم هي بعض المشاكل الصحية.

تلعب المضافات الغذائية دورًا مهمًا في تحسين طعم ولون ورائحة الطعام وينتهي بهم الأمر إلى تغيير الهيكل الغذائي للطعام.

قال دكتور فرانك هو، أستاذ التغذية في جامعة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن هناك آثارًا لتناول السكر المضاف مثل ارتفاع ضغط الدم والالتهاب وزيادة الوزن ومرض السكري وأمراض الكبد الدهنية وترتبط جميعها بـ "زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية". يحتوي الكورن فليكس أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع - ما يقرب من 82 - وهو ليس جيدًا لأي شخص يحارب مرض السكري.

4. تشكل السعرات الحرارية العالية جزءًا مهمًا من رقائق الذرة

ذكرت المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني أن استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

5. عادة ما تحتوي رقائق الذرة على شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS)

وفقًا لـ Plos One ، هناك دليل يشير إلى أن زيادة استهلاك الفركتوز ، ربما عبر مركبات الكربون الهيدروفلورية ، يمكن أن يؤدي إلى خلل في التمثيل الغذائي.