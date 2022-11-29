شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج نفسك من الصداع الشديد بالأعشاب الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأعشاب من اهم العلاجات الطبيعية التي تساعد على تخفيف الصداع والصداع النصفي ، مما يعني أنك قد لا تضطر إلى الوصول مباشرة إلى الادوية المسكنة عندما تبدأ في الشعور بالتوعك وفقا لما نشره موقع countryliving

ومن اهم هذه الأعشاب :

1 - رَيحان

له تأثير مسكن ، حيث يساعد على تحفيز العمليات الطبيعية في الجسم وتسكين الألم

أضف 3 أو 4 أوراق ريحان طازجة إلى كوب من الماء المغلي واتركها تنضج. بمجرد أن ينضج على نار خفيفة ، ارتشف الشاي ببطء. بدلاً من ذلك ، يمكنك مضغ بعض أوراق الريحان الطازجة (وهذا يساعد أيضًا على إنعاش النفس) أو استنشاق البخار بعد غلي الريحان في إناء.

2 - النعناع البري

يعمل النعناع البري كمهدئ خفيف وهو علاج طبيعي بديل آخر للصداع النصفي. يعمل النبات كمسكن خفيف وقد استخدم في علم الأعشاب التقليدي لعدة قرون. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التوتر والقلق والتي غالبًا ما تكون مصدر الصداع النصفي.

كوب من شاي البابونج يمكن ان يخفف من حدة الصداع الناجم عن التوتر. يمكن أن يعمل شاي البابونج أيضًا كمضاد للالتهابات ويساعد على تقليل التشنجات العضلية.

له خصائص ممتازة لمجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك الصداع النصفي ونزلات البرد. يحتوي شاي النعناع على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل آلام الصداع.

طريقة الاستخدام: لتحضير شاي النعناع ، يُغلى الماء بلطف ، يُسكب فوق أوراق النعناع ويُغطّى لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى الأوراق ، ويُسكب في كوبك المفضل واسترخِ.

5 - لافندر

تحتوي الأزهار النضرة على مركبات طبية مضادة للتشنج تساعد على استرخاء الأوعية الدموية والعضلات الصغيرة حول فروة الرأس والعينين.

طريقة الاستخدام: لحقن اللافندر ، استخدم 15 إلى 30 جرام من زهور اللافندر المجففة لكل لتر من الماء. يمكن للبالغين أيضًا استنشاق الزيت العطري للراحة السريعة.