تجربتي مع الشمر لتكبير المؤخرة 

بيروت - نادين محمد - سمعت بعض الأقاويل بأن الشمر مفيد لتكبير المؤخرة والثدي. ولأنني أرغب في الحصول على مؤخرة ممتلئة بعض الشيء، ارتأيت تجربة بعض الوصفات التي تحتوي على بذور الشمر، وكذلك الزيت المستخلص منها، وخضت تجربة، سأترك خلاصة نتائجها لنهاية المقال بعد أن أبين مكونات هذه الخلطات وطرق تحضيرها واستخدامها.

البداية مع:



فوائد الشمر لتكبير المؤخرة



بحثت على فوائد الشمر لتكبير المؤخرة على مواقع البحث، فوجدت بعضاً من العناوين التي تفيد لهذا الغرض، أكثرها مقالات تتحدث عن فوائد الشمر لتكبير الثدي، فنقرت على عدد منها ووجدت هذه المعلومات، قد تكون ذات منفعة لبعض القارئات، وهي:

• عرف الشمر قديماً لدى البدو، فقد كانوا يمضغونه لتقوية العضلات.

• يحتوي الشمر على زيوت طيارة تمنح الفم رائحة ذكية.

• بطحن بذور الشمر، يتم استخراج الزيت منها الذي يستخدم كمرهم أو مرطب.

• عادة ما يستخدم زيت الشمر مع كاسات الهواء الساخن أو التي تعرف بالحجامة.

• أوراق الشمر لها مفعول كبير في تكبير حجم الثدي!

• مسحوق الشمر مفيد لتكبير المؤخرة إذا ما تمت إضافته إلى الحليب!

وصفات الشمر لتكبير المؤخرة



بعد هذه الفوائد التي حظيت بها، كان لا بد من إيجاد الوصفات التي تعد من الشمر لتكبير المؤخرة، فكانت على الشكل التالي:

مغلي الشمر لتكبير المؤخرة



• حفنة من أوراق الشمر تغسل وتجفف جيداً.

• بعد ذلك، أقوم بطحنها لتصبح ناعمة جداً، أضع منها ملعقة كبيرة في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• أرفع مغلي الشمر عن النار وأتركه جانباً حتى يصبح فاتراً.

• أتناول منه 3 فناجين على مدار اليوم بين الوجبات.

الوصفة الثانية لا تختلف كثيراً عن الأولى، وإنما أقوم بإضافة بعض المكونات الأخرى، وهي على الشكل التالي:

• أقوم بإضافة ملعقة من مسحوق الحلبة وأخرى من مسحوق الشمر إلى كوب من الماء.

• أضع المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم أرفعه عن النار وأتركه حتى يصبح فاتراً.

• بعد أن أقوم بتصفيته، أضيف له القليل من الحليب الدافىء وأحليه بملعقة من العسل وأتناول كمية قليلة منه يومياً، ثم أضاعفها تدريجياً لتصل إلى كوب ومن ثم إلى 3 أكواب.

أما الوصفة الثالثة والأخيرة من الشمر لتكبير المؤخرة الزيت المستخرج من بذور الشمر، وهي كالتالي:

• 50 مل من زيت الشمر.

• 50 مل من زيت اللوز.

• 6 قطرات من زيت إبرة الراعي.

تمزج جميع الزيوت مع بعضها البعض وتوضع على نار هادئة لتدفئة مزيجها.

يوزع على منطقة المؤخرة مع التدليك بحركات دائرية ويترك.

ثلاث وصفات من الشمر اتبعتها من أجل تكبير المؤخرة، والنتيجة باختصار، لم تؤتِ بأي نتيجة، إذ لا يجب تصديق كل ما يشاع! هذا ما أكدته لي أيضاً إحدى الطبيبات بأنه لا يمكن تكبير المؤخرة بتناول الشمر، فهذا الأمر يتم بزيادة وزن الجسم، من خلال تناول كميات مضاعفة من الطعام، حتى ذلك غير مضمون! فبحسب الدراسات، زيادة وزن الجسم قد تفيد، غير أن عملية توزيع الدهون في مناطق معينة تعتمد على بعض العوامل، كالجينات، النظام الغذائي والنشاط البدني، لا على تناول صنف غذائي محدد أو عشبة معينة.

ملاحظة من "الجميلة" : قبل اتباع هذه الوصفات، ينصح باستشارة طبيب أو خبير مختص.

الصورة من موقع freepik

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