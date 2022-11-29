تعرف على أعراض نقص فيتامين أ وطرق علاجه

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القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات جزء من نظامك الغذائى، حيث إنها مجموعة من المواد التى يتم استهلاكها بكميات صغيرة تساعد فى دعم صحتك العامة، وفيتامين (أ) على وجه التحديد ضرورى للحفاظ على صحة العيون، والرؤية الجيدة، والجلد السليم، ويساعدك على محاربة العدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين أ وطرق علاجه، بحسب موقع WebMD.

ونظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين أ بمفرده، يجب عليك دمجه فى نظامك الغذائى بطرق أخرى.

عندما لا تحصل على ما يكفى من فيتامين أ فى نظامك الغذائى، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين أ، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدى ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية بما فى ذلك مشاكل الرؤية وانخفاض المناعة.

ويمكنك علاج الأشكال الخفيفة من نقص فيتامين أ دون أى مشاكل طويلة الأمد.





أعراض نقص فيتامين أ

تختلف أعراض نقص فيتامين أ فى شدتها، وقد يعانى بعض الأشخاص من مضاعفات أكثر خطورة من غيرهم، وفيما يلى العديد من الأعراض المحتملة التى قد تواجهها:

- العمى الليلي.. هذا يسبب لك صعوبة في الرؤية في الإضاءة المنخفضة، وسيؤدي في النهاية إلى العمى الكامل في الليل.

- جفاف الملتحمة.. في هذه الحالة، قد تصبح العيون جافة جدًا ومتقشرة، ما قد يؤدى إلى تلف القرنية وشبكية العين.

- العدوى.. يمكن أن يعاني الشخص المصاب بنقص فيتامين (أ) من مخاوف صحية أكثر تواترًا لأنه لن يكون قادرًا على محاربة العدوى بسهولة.

- بقع.. هذه الحالة هي تراكم الكيراتين في العين، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

- تهيج الجلد.. يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (أ) من مشاكل في جلدهم ، مثل الجفاف والحكة والقشور.

- تلين القرنية.. هذا اضطراب في العين ينطوي على جفاف القرنية وتعتيمها - الطبقة الصافية أمام القزحية والبؤبؤ.

-‌ التقرن.. هذه عملية تمتلئ بها الخلايا ببروتين الكيراتين وتموت وتشكل هياكل صلبة ومقاومة في المسالك البولية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

- توقف النمو.. يمكن أن يؤدى عدم وجود ما يكفى من فيتامين (أ) إلى تأخير النمو أو جعل الأطفال يعانون من بطء نمو العظام أو توقف النمو.





كيف يتم علاج نقص فيتامين أ؟يشمل علاج الأشكال الخفيفة من نقص فيتامين أ تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وبالنسبة للأشكال الأكثر شدة قد يوصي الطبيب بتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ مع تناول مكملات الفيتامينات.





ما الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أالكبدة تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين أ.

السمك.. تحتوي الأسماك الزيتية والمحار وزيت كبد سمك القد على قدر كبير من فيتامين أ ويمكن تناولها مع وجبات الطعام أو تناولها كمكملات فيتامين.

الخضراوات.. تحتوى الخضراوات البرتقالية على أعلى مستوى من فيتامين أ. وتشمل أكثرها شيوعًا البطاطا الحلوة واليقطين والجزر والقرع. تعد الخضراوات الورقية الأخرى مثل السبانخ والخضر والخس خيارات رائعة أيضًا. ويوصي الخبراء بطهي هذه الخضار أو معالجتها للحصول على الفائدة الكاملة من فيتامين أ بحيث يسهل على الجسم هضمها وامتصاص قيمتها الغذائية.

منتجات الألبان.. يعتبر الحليب بشكل عام مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، على الرغم من أن الكمية الموجودة فى الحليب الخالى من الدسم أقل منها فى الحليب كامل الدسم.