شكرا لقرائتكم خبر عن هل حليب الثدى يجعل الطفل ذكياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة بما فى ذلك تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الأذن والالتهاب الرئوى والإسهال، لكن لا تزال هناك فائدة واحدة لا يعرفها معظم الآباء، وهى أن الرضاعة الطبيعية قد تقلل من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية أثناء الطفولة.

وحسب ما ذكره موقع emedihealth فإن هناك سؤالا مهما هل الرضاعة الطبيعية تزيد من معدل ذكاء الطفل؟ نتعرف على إجابته فى التقرير التالى..





ماذا يحتوى حليب الثدى؟تم تصميم تركيبة حليب الأم بشكل مثالى لدعم نمو دماغ الطفل، ويحتوى حليب الأم على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لبناء أنسجة المخ، بالإضافة إلى ذلك فإن حليب الثدى غنى أيضًا بالعناصر الغذائية الأخرى المهمة للتطور الإدراكى مثل الحديد والزنك.

أظهرت بعض الدراسات أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط لديهم درجات ذكاء أعلى من أولئك الذين لا تتم تغذيتهم بالرضاعة الطبيعية، فى حين أنه ليس من الواضح بالضبط مدى تأثير حليب الثدى على معدل الذكاء، فلا شك أنه يلعب دورًا فى دعم نمو الدماغ الصحى.

بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية المهمة يوفر حليب الثدى أيضًا أجسامًا مضادة معززة للمناعة يمكن أن تساعد فى حماية الأطفال من الأمراض التى يمكن أن تتعارض مع نمو الدماغ.





ما حقائق الرضاعة الطبيعية والذكاء؟فى دراسة حديثة، وجد الباحثون أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لديهم درجات ذكاء أعلى من أولئك الذين لم يرضعوا، حتى بعد 14 عامًا شملت الدراسة أكثر من 8000 طفل فى المملكة المتحدة، وسيطر الباحثون على عوامل مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية وتعليم الوالدين.

ووجدت دراسات أخرى نتائج مماثلة على سبيل المثال، وجد تحليل كبير لأكثر من 50 دراسة أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي لديهم درجات ذكاء أعلى قليلاً من الأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً.

إذن ما هو التفسير؟ أحد الاحتمالات هو أن الرضاعة الطبيعية توفر العناصر الغذائية الأساسية التى تعزز نمو الدماغ الاحتمال الآخر هو أن الرضاعة الطبيعية نفسها لها تأثير على نمو الدماغ، ربما من خلال تعزيز الترابط والترابط بين الأم والطفل.

وأظهرت دراسة شملت أكثر من 17000 طفل، وهى أكبر تجربة عشوائية مضبوطة حتى عام 2008، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية كانوا متقدمين بنسبة 7.5 نقطة في معدل الذكاء اللفظي، و 2.9 نقطة لمعدل ذكاء الأداء، و+5.9 لمعدل الذكاء الكامل.

وأظهرت دراسة جديدة بشكل شامل أن الرضاعة الطبيعية قد يكون لها تأثير إيجابي على معدل ذكاء الأطفال.

وتابعت الدراسة التي نشرت في مجلة طب الأطفال أكثر من 1300 طفل من الولادة حتى سن السادسة، ووجد الباحثون أن أولئك الذين رضعوا رضاعة طبيعية لديهم درجات ذكاء أعلى في سن 6 سنوات من أولئك الذين لم يرضعوا.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة الدكتورة ماندي بلفور إن النتائج تشير إلى أن "الرضاعة الطبيعية قد تكون أحد العوامل العديدة التي تساهم في التطور المعرفي".

وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من البحث لتأكيد النتائج ولتحديد ما إذا كانت آثار الرضاعة الطبيعية تستمر فى سن المراهقة والبلوغ.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر على معدل الذكاء، بما فى ذلك الجينات وأسلوب الأبوة والأمومة والحالة الاجتماعية والاقتصادية، لذا فى حين أن الرضاعة الطبيعية قد يكون لها تأثير إيجابى على معدل الذكاء، إلا أنها مجرد جزء واحد من اللغز.

ووجدت دراسات أخرى تأثيرات أكبر، وجد التحليل التلوي لـ 17 دراسة أن درجات الذكاء للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية كانت ، في المتوسط ، 3.4 نقاط أعلى من أولئك الذين لم يرضعوا.