طرق طبيعية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

بيروت - نادين محمد - الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم. إنه ضروري لبناء الخلايا السليمة في جسمكِ. على الرغم من أنه مكون مهم في الدم ، إلا أن الزيادة المفرطة قد تؤدي إلى مشاكل صحية في القلب. وبالتالي ، فإن وجود مستويات عالية من الكوليسترول في الدم يمكن أن يعرض القلب للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى ترسب الدهون في الأوعية الدموية.

ونتيجة لذلك، فإنه يقيد تدفق الدم عبر الشرايين. يمكن أن تنكسر هذه الرواسب في أي وقت وتشكل جلطات. قد تعاني من نوبة قلبية أو سكتة دماغية في مثل هذه الحالة.

الصورة من موقع freepik

في بعض الحالات تكون مستويات الكوليسترول المرتفعة تعود لأسباب وراثية لكن نمط الحياة له أثر كبير في ذلك. على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يمثل مشكلة صحية ، إلا أنه يمكنك علاجها.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي تغيير عاداتك الغذائية لأن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على تنظيم الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمارين المنتظمة تساعد في بقاء معدلات الكوليسترول في مستواها الطبيعي.

طرق لخفض مستويات الكوليسترول الضار

1. الدهون الأحادية غير المشبعة

الصورة من موقع unsplash

النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول. تحافظ الدهون الأحادية غير المشبعة على نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق خفض الكوليسترول الضار. كما أنه يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. يحل النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة محل الدهون المشبعة في الجسم ، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 6٪ إلى 10٪ في LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.

يمكنك تضمين زيت الزيتون والمكسرات الغنية بالدهون غير المشبعة وزيت الكانولا والأفوكادو والزيتون وزبدة الجوز لتزويد الجسم بالكمية المطلوبة من الدهون الأحادية غير المشبعة.

2. النظام الغذائي الغني بأوميغا 3

يؤثر النظام الغذائي الغني بأوميغا 3 بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول في الجسم. وذلك لأن أوميغا 3 تساعد في تجدد الخلايا وتحافظ على صحة الخلايا لاحقًا. كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم. ونتيجة لذلك ، فإنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

تعتبر الأسماك مثل التونة والسلمون والماكريل والرنجة والمحار والجمبري مصادر ممتازة للأوميغا 3. نتيجة لذلك ، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستويات الكوليسترول.

الصورة من موقع FREEPIK

3. تخسيس الوزن

يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. على سبيل المثال ، ينتج عن اكتساب كل 10 أرطال من الدهون الزائدة حوالي 10 مجم من الكوليسترول الزائد يوميًا. لذلك، يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل مستويات الكوليسترول.

الصورة من موقع AdobeStock

4. الكوليسترول النباتي

الستيرولات والستانولات النباتية عبارة عن كوليسترول مشتق من النباتات. إنه مشابه للكوليسترول الذي يتم امتصاصه من خلال النظام الغذائي. تقلل الستيرولات والستانولات النباتية من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. عندما يتم امتصاص الستيرولات والستانولات النباتية من خلال النظام الغذائي، فإنه يمنع امتصاص الكوليسترول في الجسم.

يمكنكِ مد الجسم ببعض المكملات الغذائية الغنية بالستيرولات والستانولات النباتية. كما توجد كمية معينة من الستيرول والستانول النباتي في الزيوت النباتية وتُضاف في العديد من الزيوت وبدائل الزبدة الأخرى.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر: Healthifyme

اقرئي أيضا : 10 أطعمة لصحة القلب وحمايتك من الكوليسترول