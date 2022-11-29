شكرا لقرائتكم خبر عن فى فصل الشتاء احمى نفسك من عرق النسا بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض المباشر لبرودة الطقس، والشعور بألم العظام، بسبب برودة الطقس، تعد من الحيل المسببة للإصابة بعرق النسا، فالمنازل الباردة خاصة خلال فصل الشتاء، قد تؤدي إلى تطور أعراض عرق النسا، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline “ ، أبرز وأهم النصائح الصحية التي تحميك من الإصابة بعرق النسا خلال فصل الشتاء، ومنها:

- تدفئة المنزل تعد من أهم النصائح التي تحمي الجسم من التعرض لأى مضاعفات صحية، فتدفئة المنزل فى فصل الشتاء يحمي عضلاتك وعمودك الفقري من أى مشاكل قد يصاب بها الشخص، ولذا عليك تدفئة المنزل جيدا.

- ارتداء ملابس مناسبة أي ملابس تزيد من شعورك بالدفيء داخل وخارج المنزل، فتعرض الجسم للبرودة وإنخفاض درجة حرارته تعد من الحيل المسببة للإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية التي تعرضك لضعف الدورة الدموية، وتضعف تدفقها مما يزيد من التعرض لمشاكل فى المفاصل والعظام، وأيضا تعرضك للإصابة بالخلل والمشاكل وتزيد من فرص الإصابة بعرق النسا.

- القيام بتمارين منزلية خفيفة لتدفئة الجسم، والتي تعتمد علي شد وفرد العضلات ولكن بشكل بسيط وتدريجي، والمشي جميعها تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بعرق النسا.

- الحركة المستمرة والمشي باستمرار، وأيضا تجنب الخمول ولكسل جميعها أمور تقلل من فرص الإصابة بعرق النسا والسبب تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

- شرب السوائل وترطيب الجيم تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة بعرق النسا، ولذا أكثر من تناول الماء، والينسون والحليب والنعناع.