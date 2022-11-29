شكرا لقرائتكم خبر عن هل القرنفل مفيد لعلاج الربو؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس، والتعرض لمسببات تهيج الجهاز التنفسي، يزداد فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ومن أبرزها الربو، فهو مرض تنفسي مزمن، يتسبب في تعرض المصابين به من أعراض مزعجة، مثل ضيق التنفس وصفير الصدر وسيلان الأنف والعطس، ويرجع السبب إلى ضيق الممرات الهوائية، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth” سنتعرف علي أهمية تناول القرنفل لمرضي الربو.

القرنفل يعد من الأعشاب الآمنة لمرضى الربو، وأيضا له الكثير والعديد من الفوائد التي تساعد في شفاء هؤلا المرضي، فتناوله لمرضي الربو يساعد علي طرد البلغم المتراكم في الرئتين والجيوب الأنفية، و تخفيف انسداد الأنف، و تسهيل عملية التنفس، و تقليل احتقان الحلق، كما أنه يعد مضاد للسعال.

وأشار التقرير، أن تناول القرنفل لمرضي الربو يقلل من الشعور والتعرض لضربات القلب السريعة، لافتا، أنه يجب علي مرضي الربو إضافة القرنفل للشاي يجعله من الحيل المفيدة والصحية لمرضى الربو، ولذا يمكنك تناول مرتين يوميا.

كما حث التقرير مرضي الربو علي ضرورة إستخدام زيت القرنفل لعلاج الربو،عن طريق تدليك الصدر به، فهو له تأثيرات إيجابية لأنه يساعد على تحسين التنفس وتقليل السعال، كما يمكنك أيضا استنشاق زيت القرنفل لعلاج الربو عن طريق إضافة قطرات منه في كوب من الماء الساخن واستنشاق البخار المتصاعد.