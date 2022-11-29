على معدة فارغة ..مشروبات خارقة يمكن تناولها للتخلص من دهون البطن

بيروت - نادين محمد - يساعد تناول الطعام بشكل صحيح وفي الوقت المناسب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فعال في الحفاظ على لياقتك والحفاظ على الوزن المثالي. إليك بعض المشروبات التي يمكنك تناولها على معدة فارغة والحصول على نتائج مذهلة بسهولة.

1. خل حمض التفاح

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خل التفاح عند تناوله كأول شيء في الصباح يمكن أن يحافظ على توازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ويساعد على تخسيس الوزن.

فقط امزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافىء وتناوليه بعد الاستيقاظ في الصباح.

2. ماء الليمون والعسل

العسل وماء الليمون في الصباح الباكر يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال. يأتي الليمون بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما يزيد هذا المشروب من عملية التمثيل الغذائي والهضم. كل ما عليك فعله هو عصر عصير ليمونة طازجة في كوب من الماء الدافئ، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل.

الصورة من موقع freepik

3. ماء الكمون

تعزز مياه الكمون عملية التمثيل الغذائي والهضم، وتساعدك على إنقاص الوزن بسرعة. كما أنه فعال للغاية إذا كنت تحاولين التخلص من دهون البطن.

يساعد هذا المشروب على خفض السعرات الحرارية ومحاربة الجوع، ومنعك من الإفراط في تناول الطعام. فقط أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى كوب من الماء واتركيها طوال الليل، على معدة فارغة في صباح اليوم التالي صفي الماء واشربيه.

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4. بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة والشبع وبالتالي يتم حرق السعرات الحرارية الزائدة، وفي النهاية تقل الدهون المتراكمة.

يمكنك نقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا بين عشية وضحاها.

في صباح اليوم التالي، امزجي بذور الشيا المنقوعة بالماء الدافىء. للحصول على فوائد إضافية، قومي بعصر الليمون وتناوله على معدة فارغة.

5. شاي أخضر

الصورة من موقع freepik

الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك كوب من الشاي الأخضر في الصباح الباكر على فقدان دهون البطن وتثبيط شهيتك، ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

كل ما عليك فعله هو تناول كوب من الشاي الأخضر الساخن بدون سكر كل صباح.

6. ماء الزنجبيل

الصورة من موقع freepik

الزنجبيل من أفضل المكونات التي تساعد في إنقاص الوزن. اغلي كوبًا من الماء وأضيفي إليه الزنجبيل المبشور.

اغليه لبعض الوقت وصفيه واستهلكيه. ينظم ماء الزنجبيل شهيتك ويساعد في إنقاص الوزن بقدرته على الامتصاص السريع.

7. ماء القرفة والعسل

القرفة عنصر رائع لفقدان الوزن، يُغلى كوب من الماء ويُضاف القرفة المطحونة. صفي المشروب وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل الخام إلى المشروب. تناولي هذا المشروب على معدة فارغة واخسري دهون البطن الزائدة.

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8. ماء الثوم

الثوم عنصر آخر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال. يُعتقد أن الثوم النيئ هو أفضل طريقة فعالة لأخذه وحرق الدهون الزائدة في الجسم. ومع ذلك، يمكنك أيضًا بشر الثوم النيئ وخلطه بالماء المغلي. قومي بتصفية هذا الماء وتناوليه أول شيء في الصباح للحصول على معدة مسطحة.

9. ماء الشمر

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تأتي هذه التوابل مع مجموعة من الفوائد الصحية بما في ذلك إزالة السموم من الجسم، مما يساعد في إنقاص الوزن.

فقط أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء واتركيها طوال الليل. صفي الماء في الصباح واشربيه على معدة فارغة.

المصدر :stylecraze

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