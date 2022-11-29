شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المبيض.. العلامات المبكرة للورم الصامت الذي يظهر أثناء تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السرطان من الأمراض الأكثر خطورة الان على الكثير من الخطوة الأولى نحو سرطان العلاج هو تشخيصه، وعندما يتعلق الأمر بتشخيص حالة قد تكون قاتلة، فمن الضروري الانتباه إلى الأعراض المبكرة. اعتمادًا على مكان وجود السرطان، من المرجح أن يعاني المرضى من أعراضه.

وفقًا للخبراء، هناك شكل معين من المرض يظهر عليه علامات فقط أثناء فترة العلاجي تناول الطعام وجبات الطعام، وليست سرطان معدة أو كبد ، الجواب سرطان المبيض.

ما هي أعراض سرطان المبيض؟

سرطان المبيض وفقا لخبراء من كلية الطب بجامعة هارفارد حسب موقع " webmd"، لا تظهر علاماتها إلا بعد أن تتقدم إلى مرحلة متقدمة، وبالحديث عن أوقات الوجبات، فهناك بعض العلامات التي قد تظهر أثناء تناول الطعام، وهي فقدان الشهية أو عدم القدرة على إنهاء الوجبة، قد تشمل العلامات الأخرى:

الشعور بالشبع حتى بعد الوجبات الصغيرة

تورم في المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

ألم أثناء الجماع

آلام الحوض

وجع بطن

آلام الظهر أو المعدة

الشعور بالانتفاخ أكثر من المعتاد

التعب غير المبرر

التغييرات في عادات الأمعاء

متلازمة القولون العصبي (IBS) ، خاصة بعد أن تبدأ بعد بلوغ سن الخمسين

في حين أن التعرض لبعض الأعراض قد لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالسرطان ، فمن المهم أن تكون يقظًا بشأن شدته ومدته - إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أكثر من 12 مرة في الشهر خاصة بعد بلوغ سن الخمسين ، استشر الطبيب.

كيف تعالج سرطان المبيض؟

يعتمد علاج سرطان المبيض على شدة المرض ومرحلته. وتشمل هذه:

عملية جراحية لإزالة الخلايا السرطانية من الجسم، أو لإزالة المبيضين أو الرحم أو قناتي فالوب

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم وأصبح منتشرًا ، فقد يكون العلاج الكيميائي مفتاحًا لوضع حد للمرض دون الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة.