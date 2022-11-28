شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدعم احتياجاتنا إلى المغنيسيوم.. منها صحة القلب وتنظيم السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 عملية داخل الجسم ، ويلعب دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية. وقد يكون من الصعب الحصول على المغنيسيوم من النظام الغذائي وحده ، لأن جسمنا يحتوي على مستويات منخفضة من المعادن الأساسية.وعندما بينما ننتقل عبر ضغوط الحياة اليومية ، تزداد حاجتنا إلى المغنيسيوم، وفقا لما نشره موقع goodhealth

فيما يلي أهم 5 أسباب لاحتياجك للمغنيسيوم بشكل يومى .

للمغنيسيوم تأثير مباشر على الفرع السمبتاوي من الجهاز العصبي ، والمعروف أيضًا باسم فرعنا "الراحة والهضم". عندما يكون فرع الجهاز السمبتاوي نشطًا ، نشعر بالراحة أكثر ، وإذا كنت تعاني من الأرق ، فقد يكون ذلك بسبب نقص المغنيسيوم. يمكن أن يؤدي قلة النوم أو اضطراب النوم إلى زيادة الضغط على الجهاز العصبي ، مما يحفز إفراز هرمون التوتر الكورتيزول ويجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً. تشير الدلائل إلى أن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم مرتبطة أيضًا بمستويات منخفضة من الدوبامين ، مما يساعد على الاسترخاء ، ويقلل من القلق ، ويسمح ببيئة مريحة ضرورية للصحة المثلى.

2. تشنجات العضلات

سواء كانت آلام النمو ، أو الساق ، أو تقلصات الدورة الشهرية. قد يكون المغنيسيوم مسؤولاً. المغنيسيوم هو معدن مهدئ يوازن تأثير تقلص الكالسيوم ، ويمنع الكالسيوم من التحرك بسرعة كبيرة عبر خلايا الجسم. ينشط الكالسيوم الأعصاب ويؤدي إلى تشنجها. وقد يكون من الصعب الحصول على النسبة الصحيحة من الكالسيوم والمغنيسيوم. إذا كنت تعاني غالبًا من تشنجات عضلية أو تقلصات ، فقد لا يكون السبب في ذلك هو أن لديك الكثير من الكالسيوم ، فقد تحتاج ببساطة إلى المزيد من المغنيسيوم.

3. الصداع النصفي

أي شخص عانى من الصداع النصفي من قبل ، يعرف إلى أي مدى يمكن أن يكون منهكًا ، و غالبًا ما يكون لدى مرضى الصداع النصفي مستويات أقل من المغنيسيوم مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من الصداع النصفي من قبل. وذلك لأن المغنيسيوم له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي وقد يغير من عتبة الصداع النصفي. ومستويات منخفضة من المغنيسيوم تقلل من العتبة ، مما يزيد من احتمالية حدوث الصداع النصفي. وقد تؤدي زيادة مستوى المغنيسيوم إلى تقليل تواتر وشدة الصداع النصفي ، بغض النظر عن عمرك.

المغنيسيوم مهم لتقلصات العضلات المنتظمة وله صلة خاصة بالقلب. يساعد على تنظيم انقباضات القلب والنظم وضغط الدم واتساع الأوعية الدموية. يعمل نقص المغنيسيوم على تسريع الضرر التأكسدي وهو ضروري لمحاربة الجذور الحرة داخل الجسم. يلعب الإجهاد التأكسدي والالتهاب المرتبط به دورًا رائدًا في تطور ارتفاع ضغط الدم ودهون الدم والمضاعفات الأخرى المتعلقة بالقلب ، لذلك من المهم أن يكون لديك مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمغنيسيوم لتزويد قلبك بالحماية المثلى.

5 - تنظيم سكر الدم

يساعد المغنيسيوم على التحكم في مستويات السكر في الدم حيث ينظم إفراز الأنسولين ويؤثر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ترتبط مستويات المغنيسيوم الكافية بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وحساسية الأنسولين. يمكن أن تقلل إدارة مستويات السكر في الدم من احتمالية الأكل المندفع مقابل إصلاح سريع للطاقة ، وبالتالي قد يساعد في تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها.